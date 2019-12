Enercity hat eine 15-Meter-Bahn am Kundencenter neben der Oper eröffnet. Gruppen können sich für Termine bis zum 21. Dezember anmelden – für Familien ist der erste Tag frei.

Eisstockschießen am Kröpcke-Café: Am Samstag kostenlos

