Ein Elternteil wünscht sich für das gemeinsame minderjährige Kind eine Schutzimpfung gegen Corona, das andere ist strikt dagegen. Wie geht es in solchen Fällen gravierender Meinungsverschiedenheiten weiter?

Seitdem die EU-Arzneimittelbehörde Ema Ende November den Corona-Impfstoff für Kinder ab fünf Jahren empfohlen hat und auch die Ständige Impfkommission (Stiko) zwei Wochen später eine eingeschränkte Empfehlung für Fünf- bis Elfjährige aussprach, ziehen in der Impffrage zerstrittene Eltern immer häufiger vor Gericht in Hannover. Bereits im Sommer hatte die Stiko für Zwölf- bis 17-Jährige eine Impfempfehlung ausgesprochen.

Impfstreit: Mehr Fälle am Familiengericht

Auf Anfrage bestätigt Richter Patrick Skeries vom Amtsgericht Hannover: „Bis vor Kurzem hat unser Familiengericht nur vereinzelt Fälle verzeichnet, im Rahmen derer sich Eltern über die Impfung ihrer minderjährigen Kinder gegen Covid-19 auseinandersetzen. In jüngster Zeit beobachten wir eine deutliche Zunahme der Fälle.“ Demnach gebe es aktuell rund 20 bis 30 Fälle dieser Art, jeder Familienrichter betreue im Schnitt einen Fall.

Da es sich bei der Frage nach der Corona-Impfung um eine sorgerechtsrelevante Fragestellung handelt, können Eltern, die sich das Sorgerecht teilen, eine solche Frage nur gemeinsam entscheiden, erläutert Richter Skeries. Dies gelte auch für alle anderen Impfungen. Schon vor der Pandemie landeten immer wieder Fälle vor den Gerichten, bei denen sich gemeinsam Sorgeberechtigte nicht einigen konnten, ob ein Kind gegen Masern, Tetanus oder Röteln geimpft werden soll.

Welches Elternteil hat bei der Corona-Impfung das letzte Wort?

Das Familiengericht bestimmt in so einer Situation nicht, ob ein Kind geimpft wird oder nicht. „Sondern es beschließt, welchem Elternteil die Entscheidung über die Impffrage übertragen wird“, sagt Skeries.

Derartige Verfahren würden den verantwortlichen Richtern und Richterinnen eine besondere Verantwortung abverlangen: „Weil es sich für das Kind um eine Angelegenheit von erheblicher Bedeutung handelt. Das gilt ebenso für alle anderen Fälle, bei denen das Familiengericht einem Sorgeberechtigten die alleinige Entscheidung überträgt.“

Doch woran orientiert sich das Gericht bei seiner Entscheidungsbildung? Dazu sagt der Sprecher des Amtsgerichts Hannover: „Das Familiengericht richtet sich dabei überwiegend nach den Empfehlungen der Stiko. Das bedeutet, dass in der Regel dem Sorgeberechtigten die Entscheidung übertragen wird, dessen Auffassung im Einklang mit den Stiko-Empfehlungen steht.“ Vorausgesetzt natürlich, dass bei dem betroffenen Kind keine besonderen Impfrisiken vorliegen.

Kinderarzt: Das Wohl des Kindes im Auge behalten

Auch der Bundesgerichtshof hatte 2017 im Fall einer Masernimpfung der Stiko-Empfehlung eine zentrale Rolle zukommen lassen. Ebenso das Oberlandesgericht Frankfurt am Main im vergangenen August: Hier ging es um die Corona-Impfung eines 16-jährigen Kindes.

Allerdings gibt es eine derartige allgemeine Corona-Impfempfehlung derzeit nur für Kinder ab zwölf Jahren. In den Fällen jüngerer Kinder – also unter zwölf Jahren – würde es vermutlich dabei bleiben, dass das Kind nicht geimpft wird.

Jakob Maske, Berliner Kinderarzt und Sprecher des Bundesverbands der Kinder- und Jugendärzte, sagte dazu in der „Zeit“: Am wichtigsten sei es stets, das Wohl des Kindes im Auge zu behalten. Maske: „Teilweise merken wir Ärzte, dass es eher um Schwierigkeiten zwischen den Eltern geht und weniger ums Kind.“ In der Impffrage zerstrittenen Eltern empfiehlt er, sich von unabhängigen Spezialisten über die Vor- und Nachteile einer Corona-Impfung beraten zu lassen.

