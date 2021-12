Seit Ermittler verschlüsselte Chats von Dealern knacken konnten, erreicht eine Flut von Drogenprozessen die Gerichte. Die Verfahren geben einen Einblick, wie viel Rauschgift in Hannover gehandelt wird.

Drogenstadt Hannover: So viel Rauschgift wird gehandelt

Justiz - Drogenstadt Hannover: So viel Rauschgift wird gehandelt

Justiz - Drogenstadt Hannover: So viel Rauschgift wird gehandelt