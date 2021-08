Hannover

Die Strafkammern des Landgerichts Hannover haben derzeit viel zu tun, es geht um Verfahren mit Drogen, Geld und Waffen. Allein im August beginnen in Hannover fünf solcher Verfahren, zwei weitere sind von Ende Juli. Vier Verfahren laufen noch oder aber die Urteile gegen die Angeklagten sind noch nicht rechtskräftig. Dass es derzeit zu einer solchen Häufung kommt, ist kein Zufall.

Behörden können mitlesen

Denn im vergangenen Jahr war es niederländischen und französischen Ermittlern gelungen, einen Teil der Daten des Messengerdienstes Encrochat abzuschöpfen – auch als das „Whatsapp für Kriminelle“ bekannt. Nach Angaben der europäischen Justizbehörde Eurojust waren es 20 Millionen Daten. Die Encrochat-Nachrichtenübermittlung wurde in Gebrauch mit sogenannten Kryptohandys verschlüsselt – und war deshalb bei Kriminellen sehr beliebt. Vor allem Drogengeschäfte wurden so vereinbart. Doch als die Behörden in Besitz der Daten kamen, konnten sie bei der Verabredung solcher Machenschaften sprichwörtlich mitlesen und nachverfolgen.

Lesen Sie auch Drogenhandel per Kryptohandy: Dealer soll kiloweise Marihuana und Kokain verkauft haben

Auch in Hannover führten die Encrochat-Ermittlungen zu einem Schlag gegen illegale Geschäfte. „Im Bereich der Polizeidirektion Hannover wurden bis zum jetzigen Zeitpunkt 15 Haftbefehle vollstreckt“, sagt Behördensprecher Marcus Schmieder. Es wurden bislang elf Kilogramm Kokain, 232 Kilogramm Cannabis, fünf Gramm neue psychoaktive Stoffe, eine scharfe Schusswaffe, drei Hieb- und Stichwaffen sowie 125 Patronen sichergestellt. Hinzu kommen erwirkte Vermögensarreste von bisher rund 3 Millionen Euro, die zu einer tatsächlichen Vermögenssicherung von etwa 79.000 Euro geführt haben – etwa Schmuck, Bankguthaben, Autos, Bargeld, Gold und Immobilien.

Landgericht stockt Personal auf

Am Landgericht führen die Encrochat-Verfahren zu Mehrarbeit. „Die Belastung der Strafkammern hat sich insgesamt im Jahr 2021 durch vermehrte Eingänge von Anklagen erhöht – auch durch die Entschlüsselung der Encrochat-Handys und der damit verbundenen Strafverfahren“, sagt Sprecherin Annika Osterloh. Die großen Strafkammern wurden personell verstärkt, sodass eine Strafkammer wieder neu besetzt werden konnte.

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Im gesamten Bundesgebiet wurden bislang über 2250 Verfahren im Zusammenhang mit Encrochat eingeleitet. Es wurden 750 Haftbefehle vollstreckt und fast 3,2 Tonnen Cannabis, etwa 320 Kilogramm synthetische Drogen und knapp 400 Kilogramm Kokain sichergestellt. Das geht aus einer Zwischenbilanz des Bundeskriminalamts und der Generalstaatsanwaltschaft hervor. Encrochat wird die Behörden wohl weiter beschäftigen.

Von Manuel Behrens