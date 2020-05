Endlich wieder Kino! So war die Premiere des Autokinos auf dem Messegelände

Hannover

„Wir wollten einfach gern ins Kino“, sagt Uwe Schrader. Gemeinsam mit seiner Frau Beate steht er in der langen Schlange, die sich vor dem Autokino auf dem hannoverschen Messegelände gebildet hat. Nicht nur der Film „Bad Boys for Life“ hat die Besucher am Abend zur Premiere der Autokultur genannten Veranstaltungsreihe gelockt. Die Filmfans freuten sich auch über die Gelegenheit, endlich mal wieder rauszukommen.

„Die Leute haben wirklich darauf gewartet“, sagt Frank Kasper, Theaterleiter des Astor-Kinos, das das Autokino mitveranstaltet. Als der Vorverkauf am vergangenen Freitag begonnen hat, sei der Server „gut ausgelastet“ gewesen. Nun ist die erste Filmvorführung ausgebucht – und der Platz vor der 480 Quadratmeter großen Leinwand füllt sich mit immer mehr Fahrzeugen.

Anzeige

Standesgemäß im Cadillac: Karsten Rommel hat seine Frau Sandra mit dem Kinobesuch überrascht. Quelle: Alina Stillahn

Weitere HAZ+ Artikel

„Wir sind eine Generation, die das gar nicht kennt“, sagen Anna und Henrike. Doch was für die einen ein völlig neues Erlebnis ist, das ist für die anderen pure Nostalgie: „50er-Jahre-Autokino, das ist das Größte“, sagt Karsten Rommel und genießt die Atmosphäre. Er ist mit seiner Frau Sandra standesgemäß im Cadillac aus dem Jahr 1958 angereist. „Einfach die Idee von früher wieder aufleben lassen“ – das gefällt auch Robert. Er verbringt den gemütlichen Kinoabend in einem Chrysler 300 aus den 70-Jahren.

Zur Galerie Einfach mal rauskommen und eine Prise Nostalgie genießen: Autokino mit einer 480-Quadratmeter-Leinwand auf dem Messegelände

„Popcorn wie im Kino“ haben André und Diane mitgebracht. Und weil Kino auch immer ein Gemeinschaftserlebnis ist, haben sie ihre Freunde gleich mit im Schlepptau – selbstverständlich im Auto hinter ihnen.

Das weitere Programm der Autokultur finden Sie auf der Homepage.

Das tägliche HAZ Corona-Update als Newsletter Alle News zum Coronavirus in Hannover täglich gegen 6 Uhr im E-Mail-Postfach.

Von Alina Stillahn