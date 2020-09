Hannover

Der Diebstahl Dutzender Endoskope im Wert von mehr als einer Million Euro aus dem Siloah-Krankenhaus in Hannover hat Anfang 2019 für Aufsehen gesorgt. Nun sind endlich die mutmaßlichen Täter ermittelt: Ab sofort müssen sich fünf Kolumbianer vor dem Landgericht verantworten. Sie sollen insgesamt sechsmal in Norddeutschland zugeschlagen und Klinikequipment im Wert von mindestens zweieinhalb Millionen Euro erbeutet haben. Dem Prozess ging mühsame Ermittlerarbeit voraus.

Die Anklage wirft den drei Männern Jose C. (55), Gustavo A. (45) und Jhor A. (31) sowie den beiden Frauen Yeimi Z. (41) und Alix S. (53) vor, etwa 100 Endoskope und Zubehör gestohlen oder aber als Hehler an- und verkauft zu haben. „Es steht nicht zweifelsfrei fest, welche Rolle die jetzigen Angeklagten spielten“, sagt Gerichtssprecher André Wilkening. Die einzelnen Beutezüge bedeuteten jeweils einen Schaden von rund 400.000 bis 500.000 Euro – ganz zu schweigen von den Behandlungsausfällen, bis die Geräte ersetzt wurden.

43 Endoskope im Siloah gestohlen

Der aufsehenerregendste Fall war der im Siloah Anfang Februar. An einem Sonntag stahlen Unbekannte 43 Endoskope im Wert von etwa 1,2 Millionen. Die teuren Apparate werden für Magen- und Darmspiegelungen genutzt. Nur wenige Tage danach scheiterte eine erneute Beutetour dank einer aufmerksamen Mitarbeiterin. Neben Hannover schlug die Fünferbande laut Anklage auch im Städtischen Krankenhaus Braunschweig, Krankenhaus Herzberg/Osterholz, Klinikum Rosenhöhe in Bielefeld, in der Frauenklinik Reinkenheide Bremerhaven und Uniklinik Lübeck zu.

Das Landeskriminalamt Niedersachsen präsentierte Mitte Februar die wiedergefundenen Endoskope aus Hannover. Die Geräte samt Zubehör füllten fünf Umzugskartons. Quelle: Rainer Dröse

Zwei Wochen nach dem Siloah-Diebstahl dann die Erfolgsmeldung: Der Zoll fing die 43 Endoskope und 13 Geräte aus Bielefeld am Flughafen Frankfurt ab. Sie waren in Paketen versteckt und sollten ins Ausland verschickt werden. Schon damals gab es seitens des Landeskriminalamtes ( LKA) Niedersachsen die Vermutung, südamerikanische Auftraggeber könnten dahinter stecken. Konkreter wurden die Ermittler zu dem Zeitpunkt nicht.

DNA-Spuren liefern entscheidende Treffer

Laut Staatsanwaltschaft gab es im weiteren Verlauf aber Hinweise, „dass kolumbianische Firmen solches Equipment aufkaufen“, sagt Sprecherin Kathrin Söfker. Gleichzeitig fanden sich an den abgefangenen Paketen DNA-Spuren, die zu den fünf Angeklagten führten: „Sie saßen bereits in Dänemark wegen ähnlicher Taten im Gefängnis“, sagt Söfker. Daher waren ihre genetischen Fingerabdrücke in Datenbanken gespeichert. Ende Mai erfolgte die Auslieferung nach Deutschland.

Die Gruppe soll von Riensheide bei Soltau aus zu ihren Beutezügen gestartet zu sein. Das Diebesgut sei dann über diverse Poststationen in Norddeutschland nach Kolumbien verschickt worden. Trotz des Ermittlungserfolgs sind aber 35 Endoskope noch immer verschwunden, ein Restschaden von etwa 300.000 Euro bleibt. Bei den Beschuldigten dürfte es sich zudem nur um eine Bande von vielen handeln. Neben Südamerika werden die Geräte oft auch von osteuropäischen Tätern gestohlen. Pfingsten 2017 traf es etwa die Medizinische Hochschule, die Apparate sind bis heute verschollen.

Angeklagte können sich Montag äußern

Am ersten Verhandlungstag wurde lediglich die Anklageschrift verlesen. In der nächsten Sitzung am Montag können sich die fünf Beschuldigten zu den Vorwürfen äußern. Ob sie das tun werden, ist allerdings offen.

Von Peer Hellerling