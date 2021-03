Hannover

Beim Neubau der Enercity-Zentrale geht es voran. Vier Monate nach dem Start der Bauarbeiten am Ihme-Ufer haben Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne), Enercity-Chefin Susanna Zapreva und Hanova-Geschäftsführer Karsten Klaus den Grundstein für die neue Fimenzentrale an der Glocksee gelegt. 160 Pfähle wurden für das Gebäude auf dem Untergrund nahe der Ihme bereits verankert. Bis 2022 soll der Neubau entstehen, Enercity plant den Umzug aus dem Ihme-Tower für den Herbst kommenden Jahres.

„Aufbruch in eine neue Zeit“

„Ich hoffe, das wird ein neues Zentrum für die Energie- und Wärmewende“, sagte Oberbürgermeister Onay bei der Grundsteinlegung im kleinen Kreise. Gemeinsam mit Zapreva und Klaus legte Onay eine kupferne Zeitkapsel in das symbolische Mauerwerk, in der sich neben üblichen Beigaben wie etwa eine Tageszeitung auch eine Elektroauto-Ladekarte befinden – „als Zeichen für den Aufbruch in eine neue Zeit“, wie Klaus sagte.

Wenn das Gebäude auf der rund 20.000 Quadratmeter großen Fläche fertiggestellt ist, sollen hier etwa 650 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ihren Arbeitsplatz haben. Bei einer europaweiten Ausschreibung war im April 2020 Hanova als Sieger für das Projekt hervorgegangen. „Wir sind stolz, dass Hanova den Neubau realisiert und wir im Zeitplan sind“, sagte Klaus.

Bis 2022 soll der Neubau der Enercity-Zentrale auf der rund 20.000 Quadratmeter großen Fläche an der Glocksee entstehen. Quelle: Rainer Dröse

Bis zu 90 Millionen Euro Investitionen

Das Gebäudekonzept stammt vom Stuttgarter Architektenbüro haascookzemmrich Studio 2050. Die neue Firmenzentrale von Enercity soll deutlich weniger Energie verbrauchen als vergleichbare Gebäude. Für den Bau im Passivhausstandard investiert der Energieversorger bis zu 90 Millionen Euro. Eine Fotovoltaikanlage auf dem Dach soll später das Bürogebäude mit Energie versorgen.

Eigentlich waren zur Grundsteinlegung 400 Gäste erwartet worden. Wegen der Corona-Pandemie konnte sich allerdings nur eine kleine Gruppe versammeln. „Im Herbst soll dann das Richtfest stattfinden und wir hoffen, dass dann mehr Leute kommen dürfen“, sagte Hanova-Geschäftsführer Klaus.

Von Maximilian Hett