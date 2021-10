Hannover

Der Energiedienstleister Enercity schließt sein Holzenergiecenter am Kohlekraftwerk in Stöcken und stellt den Verkauf von Brennholz an Privatkunden aus der Region Hannover zum Jahresende ein. Bis zum 21. Dezember läuft dort noch der Verkauf, dann ist nach 14 Jahren mit diesem Betätigungsfeld Schluss.

In Stöcken hat Enercity seit 2007 Buchen-, Eschen- und Nadelholz aus seinen Wäldern im Trinkwassergewinnungsgebiet Fuhrberger Feld angeboten; Abnehmer konnten es sich auch liefern lassen. Ein Verkaufsargument ist, dass das Holz durch Wärme aus dem Kraftwerksprozess getrocknet wird und deshalb ohne weitere Lagerung von den Kunden sofort genutzt werden kann.

Unternehmen benötigt Platz für neues Kraftwerk

„Das geht jetzt nicht mehr, weil sich Lagerflächen und Trocknungsanlage dort befinden, wo das neue Biomasseheizkraftwerk entsteht“, sagt Sprecher Carlo Kallen. Der Baubeginn für diese Anlage ist für das kommende Jahr vorgesehen. 2024 soll sie stehen. Das Kraftwerk ist eine der Ersatzanlagen für den Kohlemeiler, den Enercity im Zuge der Energie- und Wärmewende abschalten will – den ersten von zwei Blöcken nach Möglichkeit ebenfalls in drei Jahren. In dem Heizkraftwerk will das Unternehmen ausschließlich Abfallholz etwa aus der Bauindustrie verfeuern.

Die Holzlieferungen an Kunden hat Enercity bereits eingestellt. Der Abverkauf läuft ausschließlich vor Ort im Holzenergiecenter – solange der Vorrat reicht. Es befindet sich neben dem Eingang zum Kraftwerk an der Stelinger Straße 19. Geöffnet ist dienstags und freitags von 9 Uhr bis 12 Uhr und von 13 Uhr bis 16 Uhr sowie sonnabends von 9 Uhr bis 15 Uhr.

