Noch ist nicht alles in trockenen Tüchern, aber die Rettung des Energiemuseums scheint einen großen Schritt vorangekommen zu sein. Nach Informationen der HAZ wird das Historische Museum einen Teil der Exponate übernehmen und in einer Wechselausstellung zeigen. Das ist jedoch erst nach der umfangreichen Sanierung des Hauses am Hohen Ufer möglich. Offiziell hält sich Museumsdirektor Thomas Schwark zurück. „Es laufen konstruktive Gespräche mit der Stadtverwaltung und Avacon, Betreiber des Energiemuseums“, sagt er auf Nachfrage.

Avacon schließt Museum aus Kostengründen

Avacon hatte kürzlich angekündigt, das Energiemuseum in der Humboldtstraße nach mehr als 40 Jahren zu schließen, angeblich aus Kostengründen. Das allein an Wochentagen geöffnete Museum erziele kaum Einnahmen, hieß es kürzlich vonseiten des Unternehmens. Bei den Hannoveranern und insbesondere bei Schulklassen erfreute sich die Sammlung dennoch großer Beliebtheit.

Auf 700 Quadratmetern zeigt das Energiemuseum rund 1500 Exponate aus der Technikgeschichte, darunter alte Lampen, Kühlschränke und historische Grammophone. Auch Produkte des Schallplattenerfinders Emil Berliner zieren die Ausstellung. Der Nachlass des Erfinders ist aber dem Vernehmen nach eine Leihgabe aus Berlin und soll an ihren ursprünglichen Ort zurückgehen. Weitere 30.000 Preziosen des Energiemuseums lagern in einem Depot.

Einlagerung der Exponate im neuen Archiv

Der bisherige Plan der Stadt Hannover für die Rettung der Sammlung sieht vor, dass die Exponate zunächst eingelagert werden. Unter anderem im neuen Archiv in der Vahrenwalder Straße soll dafür Platz geschaffen werden. Jedoch ist der Neubau frühestens in zwei Jahren fertig. Möglicherweise übernimmt auch der städtische Energieversorger Enercity einen Teil der Exponate und präsentiert ihn in seiner Niederlassung am Kröpcke. Offiziell dementiert das Unternehmen ein Interesse an der Sammlung.

Was wird aus Exponaten wie diesen Kohleherden aus dem Jahr 1926? Quelle: Franz Fender (Archiv)

Am Ende kommt es auch darauf an, ob und wie viel Geld Avacon für das Überlassen der Exponate haben will. Doch selbst wenn der Konzern auf Verkaufserlöse verzichtet, ist die Sammlung nicht zum Nulltarif zu haben. Einlagern und Inventarisieren kostet Geld.

Technikausstellung im Historischen Museum schon 2025?

Derweil übt auch die Ratspolitik sanften Druck aus. Die SPD bereitet einen politischen Antrag zur Rettung der Techniksammlung vor, will aber den Gesprächen nicht vorgreifen.

Wann die Hannoveraner ihre historischen Elektrogeräte wieder zu Gesicht bekommen, bleibt noch unklar. Eigentlich soll das Historische Museum erst 2026 saniert sein. Museumsdirektor Schwark drängt aber darauf, sein Haus schon im Kirchentagsjahr 2025 zu öffnen – unter anderem mit einer Technikausstellung.

Von Andreas Schinkel