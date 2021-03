Hannover

Von den Bauarbeiten ist nicht besonders viel zu sehen: Um die Stromversorgung in Hannover sicherer zu machen, bohren Arbeiter derzeit einen Kabelkanal unter dem Mittellandkanal und der Autobahn. Auf einer Strecke von 680 Metern will Avacon in den Schacht, der bis in 14 Meter Tiefe reicht, dann neue 110.000-Volt-Kabel legen.

Vor dem Umspannwerk am Kraftwerk von Enercity in Stöcken steht die Maschine, Zentimeter für Zentimeter bahnt sich der Bohrkopf von dort aus seinen Weg unter dem Kanal und der Autobahn hinweg. „Es ist nicht ganz einfach durchzukommen“, berichtet Projektleiter Stefan Drabe von Avacon. Denn Ton und Schwemmsand im Untergrund machten das Bohren zu einer Herausforderung.

Avacon lässt dreimal bohren

Direkt ist von den Erdarbeiten nicht viel zu sehen. Nur an den Stellen, an denen die Bohrung in den Boden eindringt und wieder hinauskommt, sammelt sich Wasser. Drabe betont den „rücksichtsvollen Umgang von Avacon mit der Natur. „Die Untere Naturschutzbehörde ist bei jedem Schritt dabei“, berichtet er.

Dreimal lässt Avacon die Strecke bohren, jedes Mal wird der Bohrkopf größer. Zum Schluss soll der Bohrtunnel einen Durchmesser von 75 Zentimeters haben. Derzeit verschweißen Arbeiter auf der anderen Seite des Bohrtunnels hinter der Autobahn im Bereich Grüne Heide die Schutzrohre, bis die Länge von 680 Metern erreicht ist. An der Grünen Heide endet die Hochspannungsleitung im Erdboden. Im April sollen die meisten der Arbeiten an dieser Stelle beendet sein.

Kabel kommen in Schutzrohre

Wenn die Bohrung dann groß genug ist, werden die Schutzrohre durch den Tunnel gezogen, anschließend werden darin die neuen Stromkabel verlegt. Sie ersetzen dann die in die Jahre gekommene bisherige Verbindung aus den Sechzigerjahren des vergangenen Jahrhunderts. Das neue Kabel versechsfacht die bisherige Leitungskapazität.

Avacon betreibt das übergeordnete Netz, das den Strom zu Übergangsstationen leitet. In Hannover übernehmen dann die Stadtwerke Enercity die Weiterverteilung. Der Strombedarf steigt nach Angaben von Avacon ständig und dürfte unter anderem wegen der Elektromobilität weiter zunehmen.

Gesamtkosten von 20 Millionen Euro

Das Projekt der Untertunnelung von Kanal und Autobahn kostet rund 3,5 Millionen Euro. Bereits vor drei Jahren hatte Avacon bei Bothfeld auf einer Strecke von 1,6 Kilometern ein neues Stromkabel unter der Erde verlegt. Am Jahresende soll dann am Autobahndreieck Hannover-Nord ein Tunnel für das Stromkabel gebohrt werden. Insgesamt hat Avacon 20 Millionen Euro für die Erneuerung des Leitungsnetzes in diesem Bereich eingeplant.

Von Mathias Klein