Hannover

Kaum Sonnenschein, kurze Tage und viel Strombedarf: Monate wie der Januar sind ein Prüfstein für die Frage, wie es um die praktische Umsetzung der Energiewende eigentlich steht. Bis 2035 will die Region Hannover klimaneutral sein, möglichst schon bis 2026 soll Enercity das Kohlekraftwerk in Stöcken abschalten und dafür die Wärme- und Stromproduktion stadtweit umrüsten. So mancher hat Sorge, dass dann in den Haushalten und Unternehmen das Licht ausgehen könnte.

Ökostrom in dunklen Monaten: An 18 von 31 Tagen schafft Enercity 100 Prozent

Wir haben den hannoverschen Energiekonzern gebeten, für den Januar 2022 als Beispielmonat die Zahlen auf den Tisch zu legen. Wie viel Strom aus regenerativen Quellen hat das Unternehmen selbst produziert, anteilig zum am gleichen Tag in Hannover nachgefragten Strom? Und wie viel stammte aus konventionellen Quellen von Enercity, also etwa dem Stöckener Kohle- und dem Lindener Gaskraftwerk?

Zusammengefasst lässt sich sagen: An 18 Tagen hat der Enercity-Ökostrom rechnerisch ausgereicht, um den Bedarf der hannoverschen Haushalte und Unternehmen ausschließlich aus regenerativer Energie zu decken. Dabei waren nicht nur nachfragearme Wochenendtage vertreten wie der 1. und 2. Januar, sondern auch Werktage mit Strom-Höchstnachfrage wie der 20. oder 26. Januar.

Zertifikate zum Ausgleich

An den übrigen 13 Tagen musste Enercity konventionell erzeugten Strom ergänzen, um sogenannte Dunkelflauten auszugleichen – also Zeiten, in denen kaum Wind wehte und oder die Sonne schien. Mal waren es nur 11 Prozent wie am 9. Januar, an einem Tag aber auch mal 77 Prozent wie am 10. Januar. Über den gesamten Monat betrachtet habe Enercity rechnerisch 81 Prozent des in Hannover nachgefragten Ökostroms selbst produziert, sagt Sprecher Dirk Haushalter. Die übrigen 19 Prozent stammten aus konventionellen Quellen. Für diese Menge kauft Enercity Strom aus TÜV-zertifizierten Ökostromanlagen hinzu, um den CO2-Ausstoß rechnerisch auszugleichen.

Wie hoch die Gesamtmenge des täglich verkauften Stroms in Hannover ist, bleibt das Geschäftsgeheimnis von Enercity – da will sich das Unternehmen aus Wettbewerbsgründen nicht in die Karten blicken lassen. Klar ist aber: Enercity produziert deutlich mehr als die in Hannover abgenommene Menge. Denn die beiden hannoverschen Kohle- und Gaskraftwerke liefern Strom und Fernwärme aus nicht regenerativen Quellen. Deren Strommengen verkauft Enercity, ebenso wie überschüssigen Strom aus erneuerbaren Quellen wie Wind und Sonne, über den allgemeinen Energiehandel auch an auswärtige Kunden.

Enercity investiert in Windkraft

Woran aber liegt es, dass Enercity sogar an manchen nachfragestarken Tagen den Gesamtstrombedarf seiner hannoverschen Kunden aus eigenem Ökostrom decken konnte? „Fotovoltaik spielt im Januar nur eine sehr untergeordnete Rolle“, sagt Sprecher Haushalter. Auch Stromerzeugung aus den beiden Enercity-Wasserkraftanlagen und aus Biomasseverbrennung seien in der Gesamtbilanz zu vernachlässigen.

Wollen die Energiewende voranbringen: Hannovers Oberbrügermeister Belit Onay (Grüne) und Enercity-Chefinb Susanna Zapreva, hier 2021 bei der Präsentation eines Konzepts zur Beschleunigung der Wärmewende in Hannover. Quelle: Ilona Hottmann (Archiv)

Der Löwenteil des Enercity-Grünstroms dagegen stammt aus Windparks – und etliche Tage im Januar waren sehr windstark. 53 solcher Parks betreibt das Unternehmen mittlerweile. 23 davon sind im Eigentum der Firma Enercity Erneuerbare GmbH, die restlichen 30 sind sogenannte betriebsgeführte Windparks, sie werden von ihr gemanagt. Eigentum von Enercity ist etwa der Park in Groß Eilstorf (Heidekreis) mit 17 Anlagen, der bei einer Nabenhöhe der Windräder von 119 Metern und Rotoren von 112 Metern Durchmesser 51 Megawatt Gesamtleistung bringt. Oder in Kladrum in Mecklenburg-Vorpommern, wo 20 kleinere Anlagen immerhin 13,8 Megawatt beisteuern.

In Hannover 100 Prozent Ökostrom

An Tagen, an denen die eigene Ökostromproduktion nicht zur Deckung der Nachfrage ausreicht, gleicht Enercity den Bedarf mit Strom aus TÜV-zertifizierten Ökostromanlagen aus, sagt Haushalter. So erfülle man das Versprechen, den privaten und gewerblichen Stromkunden in Hannover 100 Prozent Ökostrom zu liefern. Der Sprecher weist aber darauf hin, dass das Thema eine „bilanzielle Betrachtungsweise“ sei.

Denn die Spannung, die bei einem Stromkunden zu Hause in der Steckdose anliegt, unterscheidet rein physikalisch nicht danach, ob jemand einen Ökostromvertrag hat oder konventionell produzierten oder Atomstrom bezahlt. Fachleute raten dazu, sich die Verteilung wie in einem Stromsee vorzustellen. Aus diversen Quellen wird eingeleitet und an diversen Ausgängen wird abgezapft.

Stromsee als Beispiel: Viele Quellen, viele Abnehmer

Alle Kunden erhalten zwar den gleichen Strommix. Alle Kunden aber können die Nachhaltigkeit über ihre Bestellung steuern: Je nachdem, wie viele Menschen ihre Energie aus regenerativen statt aus konventionellen Quellen beziehen, desto „sauberer“ wird das Wasser im beispielhaften Stromsee.

Das kostet „echter“ Ökostrom Einige wenige Anbieter am Strommarkt verkaufen ihren Ökostromkunden den Bezug von sogenanntem echten Ökostrom, für dessen Herstellung kein konventionell erzeugter Strom verwendet und mit hinzugekauften Zertifikaten ausgeglichen wird. Sie geben also die Garantie, dass sie rund um die Uhr und auch während Verbrauchsspitzen wirklich nur Strom aus regenerativen Quellen einspeisen, und zwar tatsächlich immer mindestens in der Menge, in der ihre Kundschaft dies nachfragt. Weil diese Garantie bedeutet, dass auch in Zeiten von Wind- und Sonnenflaute hohe Mengen Strom aus regenerativen Quellen zur Verfügung stehen müssen, ist solch ein Stromvertrag besonders teuer. Ein Test ergab: Beim den Bürgerwerken, einem Zusammenschluss von etwa 100 Energiegenossenschaften aus Deutschland, würde ein aktuell abgeschlossener Vertrag über einen Jahresverbrauch von 4250 Kilowattstunden (typischer Vierpersonenhaushalt) 2750 Euro kosten (gut 61 Cent pro Kilowattstunde plus Grundgebühr). Das Bürgerwerke-Angebot liegt mehr als doppelt so hoch wie beim heimischen Versorger Enercity (1272 Euro/gut 27 Cent) oder den anderen großen Stromanbietern wie Eon oder Vattenfall. Diese können deshalb preiswerteren Strom mit Öko-Auszeichnung liefern, weil sie in Zeiten von Nachfragespitzen an ihre Ökostromkunden konventionell produzierten Strom verkaufen und dann im Gegenzug Ökostrom-Zertifikate bei anderen Herstellern einkaufen, die sie nicht benötigen. Etwa bei Wasserkraftwerken in Norwegen, die die Zertifikate für ihre Kunden nicht benötigen. Enercity soll sich, so will es die Politik in Hannover, möglichst bald von der konventionellen Strom- und Wärmeproduktion in den Kraftwerken Stöcken (Kohle) und Linden (Gas) verabschieden. Für Stöcken hat ein Bürgerbegehren einen Ausstieg bis 2026 gefordert. Enercity versucht, diesem nachzukommen, wenn der Aufbau von Ersatzanlagen schnell genug gelingt. Für Linden gibt es noch kein Ausstiegsdatum. Das Gaskraftwerk könnte langfristig mit Wasserstoff betrieben werden, bislang gilt die Technik aber noch als wenig effizient.

Von Conrad von Meding