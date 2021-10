Hannover

Im Jahr 2026 soll möglichst Schluss sein im Kraftwerk in Stöcken – flankiert werden soll der Kohleausstieg von einem Förderprogramm, von dem Privatleute in Hannover profitieren können. Mit 35 Millionen Euro über drei Jahre, die sich die Stadt Hannover und das Versorgungsunternehmen Enercity teilen, unterstützen die Partner von sofort an den Ölheizungstausch und smarte Wärmelösungen in Privathäusern; außerdem treiben sie den Ausbau der Fernwärme voran. „Das ist ein wichtiger Schritt und zeigt, dass es sich beim Kohleausstieg nicht nur um Lippenbekenntnisse handelt“, sagte Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne) am Montag. Hannover übernehme eine Vorreiterrolle.

„Um Klimaschutz erfolgreich zu gestalten, müssen die Bedürfnisse der Menschen im Fokus stehen“, betonte Susanna Zapreva, Vorstandsvorsitzende von Enercity. Mit einer Anschubfinanzierung zusätzlich zu bestehenden Förderprogrammen leiste man einen erheblichen Beitrag, um veraltete Heizungen durch zukunftsfähige, klimaschonende und bezahlbare zu ersetzen.

5000 Ölheizungen sollen ausgetauscht werden

Ins Visier genommen haben Stadt und Enercity dabei zunächst rund 5000 Ölheizungen, die es in Hannover noch gibt. Sie sind häufig 20 Jahre und älter und gelten als Kohlendioxid-Schleudern. Bei einem Austausch können Privatleute in Hannover mit einem Zuschuss von bis zu 2400 Euro aus dem neuen Programm rechnen.

Das Kohlekraftwerk in Stöcken soll möglichst bis 2026 ganz abgeschaltet werden. Quelle: Tim Schaarschmidt

Steigende CO2-Preise, mit denen Enercity rechnet, könnten dazu führen, dass ein Einfamilienhaushalt mit Ölheizung in vier Jahren 450 Euro mehr für eine warme Stube zahlen muss als derzeit. Zapreva verweist auf eine Modellrechnung. Bei einer Investition von 20.000 Euro für eine neue Heizung können Bürger 60 Prozent der Summe durch kombinierte Zuschüsse vom Bund und aus dem neuen Förderprogramm bestreiten. „Wer etwa auf eine Wärmepumpe mit Ökostrom umsteigt, senkt den Kohlendioxid-Ausstoß auf null und spart damit auch die zusätzlichen Mehrkosten durch den CO2-Preis“, sagte sie.

Auch intelligente Steuerungstechnik wird gefördert

Der zweite Baustein des Programms richtet sich an Hausbesitzer, für die ein kompletter Anlagentausch derzeit nicht infrage kommt. Ihnen bietet Enercity den Einbau intelligenter Steuerungstechnik an. Dadurch spare der Kunde bis zu 20 Prozent Energie. Der Rabatt für die Modernisierung liegt bei bis zu 150 Euro und damit der Hälfte der Kosten.

Kohlendioxid-Preis treibt die Heizkosten

Zapreva verweist auf die finanziellen Auswirkungen der von der Bundesregierung eingeführten Bepreisung von Kohlendioxid. Der sogenannte CO2-Preis liegt derzeit bei 55 Euro pro Tonne. Dadurch steigen die Kosten für Heizöl und Erdgas. „Die vorgelegten Maßnahmen sind deshalb für die Bürger und Bürgerinnen der Landeshauptstadt von hoher Bedeutung“, erklärte Onay. Es sei sinnvoll, auf Fernwärme und Wärmepumpen als Alternativen zu setzen.

Teilweise keine neuen Gasheizungen mehr

Stadt und Enercity wollen auch den Ausbau des Fernwärmenetzes in Hannover vorantreiben. Wo noch parallele Gas- und Fernwärmenetze vorhanden sind und Erneuerungsarbeiten anstehen, will das Versorgungsunternehmen zurückbauen und nur noch Fernwärme liefern. Stadtteile, die heute schon an dieses Netz angeschlossen sind, sollen als reine Fernwärmegebiete ausgewiesen werden. Neue Gasheizungen können dann dort nicht mehr installiert werden.

Die Vereinbarung zum Kohleausstieg war nicht zuletzt auf Druck der unter dem Dach von „hannover erneuerbar“ versammelten Bürgerinitiativen zustande gekommen. Sie fordern, dass Enercity den ersten Block seines Kohlekraftwerks in Stöcken bereits 2024 stilllegt, den zweiten möglichst zwei Jahre später. Ursprünglich wollte der Energieversorger den Meiler erst 2030 vom Netz nehmen.

In Stöcken will Enercity im kommenden Jahr bauen

„Ich bin guter Dinge, dass wir den ersten Schritt schaffen“, sagt Zapreva. Eine wesentliche Rolle spielen dabei ein Biomassekraftwerk für die Verbrennung von Altholz sowie eine Großwärmepumpe – beide geplant auf dem Kraftwerksgelände am Mittellandkanal. „Die Genehmigungsverfahren laufen. Wenn sie sich nicht verzögern, können wir im nächsten Jahr mit den Bauarbeiten beginnen“, sagt Zapreva. Mögliche Standorte für benötigte weitere bis zu zehn Ersatzanlagen nennt Enercity derzeit nicht.

Für das Zuschussprogramm für nachhaltige Wärmelösungen hat Enercity die Marke „warm@home“ kreiert. Informationen zu Produkten, Rabattaktionen und Ansprechpartnern stehen unter www.enercity.de/neueheizung im Internet oder können telefonisch unter (05 11) 4 30 19 55 abgerufen werden. Das Programm deckt nicht das gesamte Versorgungsgebiet von Enercity ab. Es bezieht sich ausschließlich auf die Landeshauptstadt.

Von Bernd Haase