In der Südstadt wird die viel beschworene Verkehrswende gerade greifbar. In einer Tiefgarage unter einem Neubaukomplex an der Großen Düwelstraße hat Enercity die bisher größte private Ansammlung von Ladestationen für E-Autos installiert – weil die Wohnungseigentümer es so wollen. Fast jeder zweite hat sich für rund 4000 Euro eine sogenannte Wallbox an den Parkplatz schrauben lassen.

Alles begann mit einem Missverständnis. Auf dem Gelände der ehemaligen Bosch-Autowerkstatt in der Südstadt hatte die Eigentümerfamilie Schmid Platz für den Neubau von 54 Wohnungen geschaffen – und sich geärgert, dass Enercity angeblich nicht genug Strom für Ladestationen in den Keller bereitstellen konnte. Mitarbeiter des Energieversorgers lasen das in der HAZ – und nahmen sofort Kontakt zum Bauherrn auf. Es gebe „keine Limitierung“ der Stromversorgung, stellte Unternehmenssprecher Carlo Kallen klar. Der Energieversorger könne die Leistung nahezu unbegrenzt zur Verfügung stellen, wenn sie denn ordnungsgemäß beantragt werde.

Eine Abfrage der Hausverwaltung bei den künftigen Bewohnern ergab, dass 25 von 54 Wohnungseigentümern Interesse daran hatten, sich kostenpflichtig die Ladetechnik direkt neben dem Stellplatz installieren zu lassen. An diesem Mittwoch, 19. Februar, soll die fertige Anlage übergeben werden.

Enercity liefert Lösungen für Ladestationen in ganz Norddeutschland

Angeboten wird 100-prozentiger Ökostrom zum Preis von Haushaltsstrom. Enercity bietet Hauseigentümern die Komplettverwaltung inklusive Einzelabrechnungen an. Aktuell sei das System „Ladelösung für Mehrfamilienhäuser“ bislang zehn Mal beauftragt worden, sagt Kallen, die Hälfte der Anlagen sei fertiggestellt. Nicht alle Aufträge kommen offenbar aus Hannover: Auch in Hamburg, Lübeck, Wolfsburg und etwa Hildesheim vertreibe das E-Mobilitätsteam von Enercity das Angebot.

