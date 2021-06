Hannover

Hannover will den raschen Kohleausstieg, aber noch ist der zwischen Stadtverwaltung und Enercity ausgehandelte Kompromiss nicht in trockenen Tüchern. Der Rat hat bisher kein grünes Licht gegeben, am kommenden Montag, 7. Juni, liegt das Konzept auf den Tischen des Umweltausschusses – und die Mehrheit wackelt. Während SPD und Grüne hinter dem Kompromiss stehen, sieht die FDP, Mitglied im Mehrheitsbündnis, Anlass zur Kritik. Sie wünscht sich Klarstellungen im Konzept. „Wir lassen uns nicht unter Druck setzen“, sagt FDP-Fraktionschef Wilfried Engelke in Richtung Bürgerinitiative „Hannover erneuerbar“.

Initiative will Bürgerbegehren durchsetzen

Die Initiative, zu denen unter anderem Aktivisten der Fridays-for-Future-Bewegung zählen, wollen erreichen, dass das Kohlekraftwerk Stöcken bereits 2026 abgeschaltet wird – und nicht erst wie von Enercity ursprünglich geplant 2030. Um das zu erreichen, sammeln die Aktivisten Unterschriften für ein Bürgerbegehren. Sind 20.000 zusammen, können die Hannoveraner direkt über den Kohleausstieg abstimmen – und der Rat hätte keinen Einfluss mehr.

Doch jetzt haben sich Stadtverwaltung und Enercity auf einen Kompromiss geeinigt. Der sieht vor, dass das Kraftwerk möglichst 2026 komplett vom Netz geht. Ein starres Datum fürs Abschalten ist damit vom Tisch. Zudem sollen Stadt und Enercity insgesamt 35 Millionen Euro investieren, um den Kohlendioxidausstoß in Hannover zu reduzieren. Ölheizungen sollen ersetzt und Haushalte möglichst ans Fernwärmenetz angeschlossen werden.

Geplant ist die „Einführung einer Anschluss- und Benutzungspflicht an die Fernwärme ab 2022 im Rahmen der rechtlichen Möglichkeiten unter Beachtung des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit“, heißt es in dem Verwaltungspapier, das der HAZ bereits vorliegt. Zudem will man die „Stilllegung von Erdgasheizungen und (die) Umrüstung von Anlagen auf Fernwärme“ vorantreiben. Enercity habe bis zu 62 Quartiere in 32 Stadtteilen identifiziert, die für eine „Fernwärmeverdichtung“ grundsätzlich geeignet seien, heißt es in dem Papier weiter.

FDP: Niemanden zwingen

Das geht der FDP zu weit. Grundsätzlich habe man nichts dagegen, das Kohlekraftwerk Stöcken früher vom Netz zu nehmen, sagt Engelke, doch dürfe niemand gezwungen werden, eine moderne Gasheizung, die den gesetzlichen Anforderungen entspricht, zu entfernen und gegen einen Fernwärmeanschluss auszutauschen. „Das müssen wir noch genauer im Konzept formulieren“, meint der Liberale. Schließlich gelte es auch, eine Klagewelle zu vermeiden.

Zudem ärgert sich die FDP, dass „Hannover erneuerbar“ noch immer Unterschriften für den schnellen Kohleausstieg sammelt. Die Aktivisten hatten angekündigt, dass sie ihre Sammelaktion erst dann beenden, wenn die Einigung im Rat beschlossen ist. „Ich erwarte, dass jetzt alle die Füße still halten, solange die politischen Beratungen laufen“, sagt Engelke.

Von Andreas Schinkel