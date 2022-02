Buchholz-Kleefeld

Etwas verspätet hat der Bezirksrat Buchholz-Kleefeld nun nach dem Bürgerpreis auch den Integrationspreis 2021 verliehen. Die mit 500 Euro dotierte Auszeichnung ging an Pfarrer Tadeusz Kluba von der Polnischen Katholischen Mission. Bezirksbürgermeisterin Belgin Zaman lobte das langjährige Engagement der in Buchholz beheimateten Gemeinde für polnische Obdachlose.

150 Polen leben auf der Straße

Etwa 150 Polen leben nach vorsichtigen Schätzungen in Hannover auf der Straße, ohne eigenes Einkommen oder Anspruch auf Sozialleistungen. 2018 rief Pfarrer Kluba die Gemeindemitglieder erstmals unter dem Motto „Osterkörbchen“ dazu auf, Lebensmittel und Kleidung für Wohnungslose zu spenden. Die Idee stammte von Sylwia Jasion, die sich seit Längerem ehrenamtlich für in Not geratene Landsleute engagiert. Klubas Aufruf löste einen karitativen Ansturm in der polnischen Gemeinde aus. Jahr für Jahr kommen seitdem neue Unterstützer dazu; Hunderte Privatpersonen, aber auch viele polnische Unternehmen und das Generalkonsulat in Hamburg.

Mittlerweile sind weitere wohltätige Aktionen hinzu gekommen. Der Kreis Junge Polnische Familien in der Pfarrgemeinde kocht einmal in der Woche einen Eintopf für die Obdachlosen im Tagestreff Nordbahnhof, den der Verein SeWo betreibt. Zu Weihnachten luden Pfarrer Kluba und seine Mitstreiterinnen Einsame und Bedürftige zu einem Festmahl mit Geschenken ins Gemeindezentrum. Zu Zeiten der Pandemie wollte man nicht komplett darauf verzichten und verschenkte Weihnachtspäckchen.

Von Gabi Stief