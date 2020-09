Hannover

Die Situation auf dem Engelbosteler Damm erfordert von allen Verkehrsteilnehmern Geduld und Rücksichtnahme. Seit der südliche Abschnitt zwischen Christuskirche und Kopernikusstraße nach dem U-Bahn-Bau großzügige Fußwege bekommen hat, teilen sich Busse, Autos und Radfahrer eine relativ schmale Fahrbahn. Der Bezirksrat Nord fordert jetzt von der Stadt erneut eine Verbesserung der Verkehrssituation für Fußgänger und Radfahrer. Vergangenes Jahr hatte die Verwaltung den Antrag auf Einrichtung einer Fahrradstraße mit der Begründung abgelehnt, der vorgeschriebene Anteil an Radfahrern werde nicht erreicht.

Gefahr durch Parken in zweiter Reihe

Die Politiker sehen eine Reihe von Gefahrenpunkten: Parkende Lieferfahrzeuge in zweiter Reihe zwingen Radfahrer und Autos auf die Gegenfahrbahn, Autofahrer überholen Radfahrer, obwohl sie den Mindestabstand von 1,5 Metern dabei nicht einhalten können. „Es geht uns aber nicht weit genug, nur zu sagen, die Stadt kontrolliere das Parken in zweiter Reihe“, betont SPD-Fraktionschef Sven Abend. Und als zweiten Punkt spricht er an: „Auch Fußgänger sind im Moment benachteiligt, wenn sie die Fahrbahn überqueren wollen.“

Die Fahrbahn teilen sich Autos, Busse und Radfahrer – dabei ist sie relativ eng. Quelle: Katrin Kutter

Stadt Hannover soll Vorschläge prüfen

SPD und Grüne haben deshalb beantragt, dass die Verwaltung verschiedene Verbesserungsmöglichkeiten prüft – auch darauf, ob dies unerwünschte negative Folgen haben könnte. Der Bezirksrat steht einstimmig hinter dem Antrag. Zu den Vorschlägen gehört ein Verbot, Fahrradfahrer zu überholen. In der Straßenverkehrsordnung besteht diese Möglichkeit seit Anfang 2020. „Die Straße ist eigentlich zu schmal, um Radfahrer mit 1,5 Metern Abstand zu überholen. Das entsprechende Verkehrsschild würde das verdeutlichen“, sagt Abend.

Ebenfalls auf der Prüfliste: eine Geschwindigkeitsreduzierung von 30 auf 20 Stundenkilometer, die Einrichtung einer Tempo-20-Zone oder auch einer Fahrradstraße, sobald sich der Mix an Verkehrsteilnehmern zugunsten der Radfahrer verschiebt.

Bei der Prüfung soll die Verwaltung die Auswirkungen der Vorschläge auf den Busverkehr, die Vorfahrtsregelungen, Halteverbote, das Parken in zweiter Reihe, die bestehende Fußgängerampel in Höhe Nelkenstraße sowie die rot markierte Radfahrerfurt in Höhe Christuskirche einbeziehen.

Tempo 20 oder Fahrradstraße ?

Auf dem Engelbosteler Damm ist die Geschwindigkeit bisher auf 30 Stundenkilometer begrenzt, es besteht aber keine Tempo-30-Zone. Der Bezirksrat will nun die Auswirkungen einer Tempo-20-Zone prüfen lassen, diese Einrichtung gibt es erst seit Kurzem. „Es ist uns wichtig, dass die Fußgängerampel als Querungshilfe erhalten bleibt“, erklärt Sven Abend.

Doch bereits von Tempo-30-Zonen ist allerdings bekannt, dass keine Ampeln, Abbiegespuren oder Fahrradstreifen vorgesehen sind. Die Politiker wollen jedoch keinen Umbau des Engelbosteler Damms. „Die Straße ist in gutem Zustand“, betont Abend.

Was passiert bei Velorouten ?

Druck zur Veränderung auf dem viel genutzten Engelbosteler Damm kommt auch von anderer Seite: Die Stadt will in den nächsten zehn Jahren 13 Fahrradstrecken als sogenannte Velorouten ausweisen. Radfahrer sollen auf diesen schneller in Hannover vorankommen. „Ich bin gespannt auf die Debatte, die wir mit den Velorouten bekommen werden. Dann wird sich etwas ändern müssen“, meint Fares Rahabi ( Die Linke).

