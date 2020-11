Herr Hoppe, gerade sind wir in der besonderen Situation, über die Triage diskutieren zu müssen. Bei Engpässen auf den Intensivstationen müssen Ärzte entscheiden, wer beatmet wird - und wer nicht. Das in der Militärmedizin erfundene Mittel der Triage liefert Regeln dafür. Was meinen Sie, kann man auf das Mittel der Triage verzichten?

Auf die Triage verzichten können wir nicht. Wir haben immer endliche Gesundheitsressourcen und kommen häufig in Situationen, in denen wir entscheiden müssen, wer die Behandlung besonders nötig hat und wer eben nicht. Solche Entscheidungen, welcher Patient zuerst das freie Intensivbett bekommt, passieren in den Kliniken normalerweise im Stillen. Durch die Pandemie wird das jetzt in den Blick der Öffentlichkeit gerückt.

Wäre es denn besser, wenn diese Entscheidungen im Stillen bleiben würden?

Nein. Es ist sogar überfällig, dass wir das öffentlich diskutieren. Auch im Bereich der Organspende müssen wir darüber diskutieren, wem mit einem Spenderorgan geholfen wird und wem eben nicht.

Solche Diskussionen sind wohl nicht nur kompliziert, sie sind auch unangenehm.

Ja, das wird sehr emotional diskutiert. Wir müssen uns aber damit beschäftigen, dass wir immer wieder solche unangenehmen Entscheidungen treffen müssen.

Nils Hoppe, Professor für Ethik und Recht in den Lebenswissenschaften, und Forschungsdekan der Philosophischen Fakultät der Leibniz-Uni. Quelle: Tim Schaarschmidt

Die Haltung, darüber lieber nicht zu diskutieren, ist ja durchaus verständlich.

Aber sie hilft den Ärztinnen und Ärzten nicht. Die müssen im Zweifelsfall solche Entscheidungen über Spenderorgane oder Intensivbetten treffen. Und sie können sie viel besser treffen, wenn es einen öffentlichen Diskurs zu diesen Themen gibt. Ein Beispiel: Jetzt in der Pandemiesituation diskutieren wir viel darüber, ob wir das Alter als Triagekriterium hinzuziehen sollten. Sollte ein junger Patient, der die gleichen Symptome hat wie ein alter, eher eine Intensivbehandlung bekommen, weil er im Fall einer Genesung noch mehr gesunde Jahre vor sich hat?

Sollte dann eine vernünftige Triage den jungen Patienten vorziehen?

Das ist die Gretchenfrage. Die Fachgesellschaften sagen Nein. Alter soll kein Kriterium sein. So lange wir nach anderen Kriterien auswählen können, stellt sich die Frage gesellschaftlich noch nicht, trotzdem sollten wir das diskutieren. In der Ethik ist es in der Regel ja so, dass es keine komplett richtige Antwort gibt. Und schon gar keine leichte Antwort. Aber geredet werden muss trotzdem.

Bei solchen ethischen Fragen könnte doch eine utilitaristische Haltung helfen. Demnach wäre das Richtige das, was unterm Strich das Leid am stärksten minimiert und die Lebensqualität am stärksten steigert. Oder?

Die utilitaristische Haltung macht es den Handelnden zunächst leichter, aber nicht unbedingt den Ethikern. Probleme über Zahlen zu lösen, kann in einer wissenschaftsgetriebenen Gesellschaft ganz charmant wirken, aber es lässt ja außer Acht, was uns als Gesellschaft unter anderem auch ausmacht: Nächstenliebe und Solidarität.

Zur Person Nils Hoppe, Jahrgang 1977, ist Professor für Ethik und Recht in den Lebenswissenschaften an der Leibniz- Universität Hannover. Er ist Gründungsmitglied einer Initiative zur Reform der Erforschung ethischer, rechtlicher und gesellschaftlicher Fragestellungen der Genomforschung und externer Ethikexperte für die Europäische Kommission. Seine Forschungs- und Veröffentlichungsschwerpunkte liegen in Fragen der Regelung von Bio- und Gewebebanken, Tissue Engineering und Eigentumsfragen bei Biomaterialien.

Früher war hier die Religion eine Hilfe, sie hat den Ethikerinnen und Ethikern Leitlinien gegeben. Das gilt doch heute nicht mehr so.

Es gibt immer noch viele Ethikerinnen und Ethiker, die sich religiöser Wertvorstellungen bedienen. Und es ist auch so, dass sich die Normen doch sehr ähneln. Die in der Medizinethik geltenden weltlichen Prinzipien, dass man den Patienten Gutes tun sollte oder dass man gerecht handeln sollte, finden wir zum Beispiel auch in der christlichen Ethik. Sie werden da nur anders begründet.

Bei Seuchenbekämpfung gilt ja der Grundsatz: Je schneller und je klarer die Kontakte eingedämmt werden, desto schneller und größer die Chancen auf baldige Eindämmung der Seuche. Warum schaffen wir es nicht, uns entsprechend zu verhalten?

Den Verordnungen fehlt häufig genau das: Klarheit, Transparenz und Verbindlichkeit. Die Regeln, die helfen können, die Pandemie einzugrenzen, müssen verständlich und nachvollziehbar sein, sie müssen als gerecht empfunden werden können.

Aber viele Menschen in Deutschland haben nicht den Eindruck, dass es klare, verbindliche Regeln geben würde.

Das liegt daran, dass wir das nicht ausreichend diskutiert haben. Es ist ja auch ein unbequemes Thema. Wir reden zu viel über juristische und zu wenig über ethische Fragen. Die Menschen fühlen sich in ihren Grundrechten eingeschränkt, aber sie fragen kaum nach der Verfügbarkeit von Intensivbetten. Es handelt sich vielleicht um einen Schutzmechanismus, eher über juristische als über ethische Fragen zu diskutieren.

Was ist das, was bei der Diskussion ethischer Fragen so unangenehm ist?

Wahrscheinlich das Wissen darüber, dass es nie die eine gute Antwort gibt.

Nils Hoppe, Professor für Ethik und Recht in den Lebenswissenschaften, und Forschungsdekan der Philosophischen Fakultät der Leibniz-Uni in seinem Büro. Quelle: Tim Schaarschmidt

Erstaunlich viele Menschen demonstrieren gegen die Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie. Was meinen Sie, wodurch diese Menschen angetrieben werden?

Das frage ich mich ehrlich gesagt manchmal auch. Der Blick auf die gemeinsame Herausforderung kann es nicht sein. Natürlich sind nicht alle ethischen Fragen in einer solchen Pandemie gesamtgesellschaftliche Fragen. Manche sind auch ganz individuell. Wer zum Beispiel einen Fahrradhelm trägt, um sich selber zu schützen, aber gleichzeitig das Tragen einer Maske ablehnt, der hat auch eine moralisch bedeutsame Entscheidung getroffen – nämlich, dass einem die eigene Sicherheit wichtig ist und die der Mitmenschen nicht.

Ist die Corona-Pandemie auch zu etwas gut? Bringt sie die Diskussion über ethische Fragen in der Medizin voran?

Das glaube ich nicht. Solche Diskussionen gibt es ja längst. Die Pandemie zeigt nur, wie wenig wir in der Vergangenheit unsere Hausaufgaben gemacht haben. Jetzt haben wir praktisch die Situation, über die wir seit Jahrzehnten theoretisch nachdenken. Wir sind in Deutschland leider nicht besonders gut in der Wissenschaftskommunikation. Vielleicht können wir, wenn das Gröbste der Pandemie überstanden ist, darüber nachdenken, wie wir eine gesellschaftliche Diskussion über ethische Fragen in der Gesellschaft strukturierter und kontinuierlicher angehen können. Bei großen Themen diskutieren wir leider oft nur anlassbezogen.

Zum Beispiel?

Bei einem Skandal über Tierversuche diskutieren wir über Tierethik, bei einem Skandal in der Transplantationsmedizin diskutieren wir Fragen der Organtransplantation. Jetzt gibt es eine Pandemie, und wir reden über Triage. Eigentlich müssten wir eine Kultur finden, mittels der wir dauerhaft über die ethischen Fragen in der Medizin und der Wissenschaft sprechen. Ich finde es auch irritierend, wie zurückhaltend auf politischer Ebene manchmal über ethische Fragen diskutiert wird. Bei der Expertenanhörung zur Novellierung des Infektionsschutzgesetzes wurde zum Beispiel niemand aus der Medizinethik gehört.

In Asien ist man bei der Bekämpfung der Corona-Pandemie weiter als bei uns. Oftmals stehen dort ganz andere Möglichkeiten der Nachverfolgung von Infizierten zur Verfügung. Übertreiben wir es hier bei uns mit dem Datenschutz?

Wir haben in Deutschland eine besondere Wahrnehmung, was Datenschutz angeht. Das führt dazu, dass wir manchmal länger als unbedingt nötig über damit zusammenhängende Fragen diskutieren. Mein Recht auf informationelle Selbstbestimmung steht in einer Notsituation ebenso zur Disposition wie meine anderen Freiheitsrechte. Solch ein Eingriff in Freiheitsrechte muss natürlich gut begründet, nachvollziehbar und verhältnismäßig sein. Aber ist auch gut so, dass wir diese Güterabwägungen vornehmen können.

Gerade wird diskutiert, ob wir in Deutschland in diesem Jahr – zur Entlastung der Krankenhäuser – auf das Silvesterfeuerwerk verzichten sollen. Die Vernunft sagt dazu wohl ja. Aber was sagt der Ethiker?

Dazu sage ich auch ja. Aber diese Antwort hätte ich auch außerhalb einer Pandemielage gegeben.

Von Ronald Meyer-Arlt