Entdeckertag: Viel Kultur an 32 Orten

Hannover

Die Region feiert sich auch ein bisschen selbst: Im Innenhof des Verwaltungshauses an der Hildesheimer Straße gibt es Poetry Slam – explizit zum 20. Geburtstag der Region. Slammer Florian Wintels und Kersten Flenter gratulieren denn auch auf ihre Art. Florian freut sich zum Poetry-Picknick nach dem Hurricane Festival und der Elbphilharmonie endlich auch einmal im Haus der Region auftreten zu dürfen. „Ein Traum, ich bin angekommen.“ Und Kersten erzählt begeistert davon, wie er gewissermaßen ohne große Hürden innerhalb von nur vier Monaten an einen neuen Führerschein gekommen ist. „Bürokratie ist hier kein Problem. Stadt und Landkreis in einem – wie geil ist das denn?“

6000 Besucher erkunden die Region

Rund 150 Künstlerinnen und Künstler sind am Sonntag in Aktion, rund 6000 Menschen genießen das Programm bei schönstem Wetter. Unter dem Motto „Klein, aber fein“ standen in diesem Jahr mehr Touren auf dem Programm als 2020 – insgesamt 32 Orte -, oft aber für einen kleineren Besucherkreis. Die Besucher haben die Chance ergriffen eine Zoo-Rallye mitzumachen, sich über die Insel Wilhelmstein im Steinhuder Meer führen zu lassen, Konzerte und Märchen auf der Waldbühne in Neustadt zu genießen oder Heilkräutergärten in Langenhagen zu besuchen – die Schnitzeljagd mit dem Smartphone führt sogar nach Peine. Nicht nur geografisch einer der Höhepunkte war der Waldberg in Ronnenberg-Empelde: Fast 1000 Menschen lauschen bei den Gipfelkonzerten Musik von Guacamole Acqui, den Brass Woofern, Trommelfeuer und Noam Bar.

Das Poetry-Picknick war zweimal komplett ausgebucht, die Veranstalter haben ihre Gäste in gebührendem Abstand auf der Wiese Platz nehmen lassen. „Ich freue mich vor allem auf Victoria“, sagen Dani und Florentine, zwei Studentinnen aus Linden. Dort haben sie Victoria (Helene Bergemann) schon einen Abend zuvor bewundert – als sie im Kulturzentrum Faust die Poetry-Slam Landesmeisterschaft gewonnen hat.

Hinter dem Haus der Region liest die junge Frau einen Text über das Verliebtsein, der wenig Hoffnung auf Romantik macht. Die Phantasien zum Thema Liebe enden bei ihr stets in der Katastrophe, „und der Schluss ist immer das Schlimmste“. Janina erzählt von den Auswirkungen des Heimwerkerinnen-Einsatzes auf den Kinderwunsch, und Florian hat wirklich versucht, von der Stadt zurück aufs Heimatdorf zu ziehen, um zu scheitern - an Bierzelten, Fleischkonsum und mangelnder Kultur.

Kontrastprogramm im Klinikum

Kontrastprogramm gibt es im Klinikum Nordstadt. Dort demonstrieren Johanna Held und Nikolas Dahn von der Robokind Stiftung im 30-Minuten-Takt in ihrem Forschungslabor den Einsatz von Robotik im Gesundheitswesen. Gerade in Corona-Zeiten sind die technischen Helfer Gold wert – etwa beim Zähneputzen oder der Vorbereitung zur Impfspritze – aber auch als nicht infektiöser Bewegungshelfer im Bereich der Physiotherapie.

Von Susanna Bauch