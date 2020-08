Alle Stadtteile

Vom Willy-Spahn-Park in Ahlem bis zum Hermann-Löhns-Park in Kleefeld, und vom Märchensee am Sahlkamp bis zum Leinewehr in Döhren – diese Entdeckungstour schickt Kinder und ihre Begleiter auf eine grüne Reise quer durch die Stadt Hannover. Das Agenda-21- und Nachhaltigkeitsbüro der Stadt hat die spannende Tour zusammengestellt – bei der es am Ende sogar noch etwas zu gewinnen gibt.

Zwölf Stationen, 24 Fragen, zehn Preise

Insgesamt zwölf Stationen gilt es zu erkunden, und an jeder warten jeweils zwei mal mehr und mal weniger knifflige Fragen. Eine feste Route gibt es nicht. Teilnehmer müssen lediglich eine PDF-Datei auf der Internetseite der Stadt heruntergeladen. Über einen Barcode gelangen die jungen Entdecker dann zu den einzelnen Stationen und Fragen.

Anzeige

Auch das Steinlabyrinth in der Eilenriede wird erkundet. Quelle: Nina Hoffmann

Weitere HAZ+ Artikel

Am Ende ergeben die markierten Buchstaben in den einzelnen Antworten einen Lösungssatz. Unter allen, die den Lösungssatz bis zum 4. September an nachhaltigkeit@hannover-stadt.de oder per Post an das Agenda-21- und Nachhaltigkeitsbüro senden, werden insgesamt zehn Preise ausgelost, darunter Fahrradtaschen, Brotdosen aus Edelstahl sowie Trinkflaschen oder Bücher.

Darf auf der Tour nicht fehlen: das Tor zum Von-Alten-Garten. Quelle: Nina Hoffmann

Kaum ein Stadtteil ist ausgeschlossen

Die komplette Tour, die sich an Kinder ab 10 Jahren richtet (in Begleitung auch ab sieben Jahren), an nur einem Tag zu absolvieren, verlangt allerdings eine ordentliche Portion Ausdauer. Um die jeweiligen Orte ausgiebig erkunden zu können, lohnt es sich deshalb, die Route aufzuteilen – wo gestartet wird, hängt dann von der besten Erreichbarkeit ab. Denn kaum ein Stadtteil ist aus der Entdeckungstour ausgeschlossen.

Wo in Hannovers Innenstadt hat diese Mühle bereits gestanden? Quelle: Nina Hoffmann

So suchen die kleinen Rätsellöser in Linden nach dem Wappen der Rittersfamilie von Alten, während sie im Stadtpark nach Insekten Ausschau halten. Vorwiegend bewaldete und grüne Orte hat das Nachhaltigkeitsbüro für die Route ausgewählt – sie alle sind mit dem Fahrrad oder bei schlechtem Wetter auch mit den öffentlichen Verkehrsmitteln gut erreichbar.

Fragen vorher ausdrucken

Tipp: Am besten wird die PDF-Datei vorher ausgedruckt und Screenshots von den Stationen oder Fragen erstellt. Ist die Internetverbindung doch einmal schwach oder die Seite überlastet, erspart die richtige Vorbereitung nervige Wartezeiten.

Von Nina Hoffmann