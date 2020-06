Hannover

Der hannoversche Standort der Sitztechnik GmbH ( Sitech) ist vor sechs Wochen geschlossen worden, doch Ruhe ist bei der VW-Tochter noch lange nicht eingekehrt. Vor dem Fachgerichtszentrum versammelten sich jetzt rund drei Dutzend Demonstranten, um gegen Betriebsschließung und Entlassungen zu demonstrieren. Darunter waren einige Redner von weit links stehenden Gruppierungen sowie frühere Mitarbeiter, die dem VW-Konzern mit Blick auf die Schließung des Werks ein falsches Spiel vorwarfen. Dass in der Leonhardtstraße klassenkämpferische Parolen zu hören waren und das Einheitsfrontlied von Bertolt Brecht und Hanns Eisler intoniert wurde, war für die am Rande stehenden Justizwachtmeister sicher eine neue Erfahrung.

Währenddessen ging im Inneren des Gebäudes eine Güteverhandlung nach der anderen über die Bühne. Arbeitsrichterin Christin Kloy versuchte auszuloten, ob es zwischen den gekündigten Arbeitern und Sitech noch Einigungsmöglichkeiten gibt. Einige wenige Kläger ließen sich auf eine Abfindungsregelung ein, die meisten setzen auf die Kammertermine, die ab September anberaumt sind.

Verzicht nützte nichts

„Ich will einen zukunftssicheren Arbeitsplatz, keine Abfindung“, erklärte etwa Sertan Ünsal im Zuge seiner Verhandlung. Er habe Frau und zwei Kinder zu versorgen und Kredite für Haus und Auto laufen, die er im Vertrauen auf einen sicheren Arbeitsplatz abgeschlossen habe, sagte der 35-jährige Kfz-Mechatroniker. Während seiner sechsjährigen Tätigkeit bei Sitech sei er gerade einmal sieben Tage krank gewesen, habe gegen Ende auf Weihnachts- und Urlaubsgeld sowie den Bonus verzichtet, um seinen Arbeitsplatz zu retten – doch all das habe nichts genützt.

Die Botschaft der Kundgebungsteilnehmer war klar: Lieber Arbeit statt Abfindungen. Quelle: Michael Zgoll

Um den Jahreswechsel herum hatte das hannoversche Sitech-Werk mehrere Aufträge für die Produktion von Sitzen für die VW-Busse T6 und T7 sowie den Elektrobulli ID Buzz verloren, weil der Konkurrent Faurecia die kalkulierten Preise der VW-Tochter deutlich unterbot. Die Beschäftigten machten finanzielle Zugeständnisse, doch irgendwann war das Klima nachhaltig vergiftet. So heißt es, die Betriebsführung habe Beschäftigten Sabotageaktionen vorgeworfen – was diese energisch zurückweisen. Dass es zum Schluss einen hohen Krankenstand von bis zu 20 Prozent gab, wird von niemandem bestritten – doch die früheren Mitarbeiter führen dies darauf zurück, dass der Standort im VW-Nutzfahrzeugwerk Stöcken systematisch kaputtgespart worden sei und die Arbeitsbedingungen immer schwieriger wurden.

Jüngere haben weniger zu verlieren

In März handelten Betriebsleitung, Industriegewerkschaft Metall und Betriebsrat einen Sozialplan aus, der auch von Außenstehenden als sehr fair angesehen wird. So war es nicht verwunderlich, dass von 425 Festangestellten 344 (das sind rund 80 Prozent) einen Aufhebungsvertrag mit großzügigen Abfindungen unterzeichneten. 54 Beschäftigte (13 Prozent) wechselten in eine Transfergesellschaft, sechs nahmen einen VW-Arbeitsplatz in Zwickau an – und nur 21 ließen es auf eine betriebsbedingte Kündigung ankommen. Diese fünf Prozent sind es, die den Kampf um einen Arbeitsplatz bei VW in Hannover, Wolfsburg oder Emden nicht aufgeben wollen. Es sind eher Jüngere, die noch nicht allzu lange bei Sitech tätig waren und bei denen eine Abfindung deutlich niedriger ausfallen würde als beispielsweise bei einem 60-Jährigen.

Nach den Worten von Rechtsanwalt Frank Stierlin, der fünf ehemalige Sitech-Arbeiter vertritt, betrieb der Vorstand von Volkswagen die Aufgabe der hannoverschen Sitech-Produktion und den Schwenk zum günstigeren Konkurrenten Faurecia schon seit zwei Jahren. Abgesehen davon seien die Sitech-Beschäftigten im Grunde genommen Arbeitnehmer von VW gewesen, da sie in die Arbeitsorganisation des Nutzfahrzeugwerks einbezogen wurden und die gleiche Kantine sowie die gleichen Umkleideräume wie die VW-Werker benutzten – und damit gingen die Kündigungen ins Leere.

Schließung ist immer möglich

Sitech-Anwalt Peter Schrader wies diese Darstellung zurück. Es sei eine Legende, dass die Aufgabe des Stöckener Sitech-Werks von langer Hand geplant war, und die Mitarbeiter des Sitzherstellers seien in dem Fabrikkomplex durchaus in klar abgegrenzten Bereichen aktiv gewesen. Auch habe es, wie von etlichen Klägern vorgetragen, keine Arbeitsplatzgarantie bis 2024 gegeben. Richterin Kloy wies darauf hin, dass ein Unternehmen immer die Freiheit habe, einen Betrieb zu schließen, sofern diese Schließung nicht rechtsmissbräuchlich sei – und genau darüber dürfte im September weiter gesprochen werden.

Von Michael Zgoll