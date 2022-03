Hannover

Explodierende Heizkosten, steigende Preise bei Benzin: Um Bürgerinnen und Bürger von den hohen Energiekosten zu entlasten, hat sich die Bundesregierung auf ein umfassendes Entlastungspaket geeinigt. Neben einer Energiepauschale soll das Autofahren günstiger werden – genauso wie der Öffentliche Personennahverkehr. Auf welche Entlastungen sich Menschen in Niedersachsen einstellen können und wer profitiert:

Energiepauschale: Etwa drei Millionen Empfänger in Niedersachsen

„Wir werden die Mitte unserer Gesellschaft schnell, unbürokratisch und sozial gerecht entlasten“, heißt es im Papier, auf das sich die Koalitionäre aus SPD, Grünen und FDP in der Nacht zu Donnerstag geeinigt haben. Ausdrücklich profitieren sollen demnach nicht nur Bürgerinnen und Bürger mit einem niedrigen Einkommen, sondern auch Angehörige der mittleren Einkommensgruppen.

An dieser Tankstelle in der Nähe der Markthalle kostete Diesel Anfang März mehr als 2,30 Euro - ein historischer Höchststand. Quelle: Michael Thomas

Die Ampel-Parteien haben sich daher auf eine Energiepauschale geeinigt: Sie beinhaltet eine Einmalzahlung in Höhe von 300 Euro brutto für alle einkommenssteuerpflichtigen Erwerbstätigen in den Steuerklassen eins bis fünf. Die Auszahlung soll als Zuschuss zum Gehalt erfolgen. Wann der Bonus auf dem Lohnzettel erscheint, ist noch nicht bekannt. Von den knapp 8 Millionen in Niedersachsen gemeldeten Menschen fielen zuletzt etwas mehr als 3 Millionen in die Gruppe der Einkommenssteuerpflichtigen. Sie alle sollen die Energiepauschale erhalten.

Neben den einkommenssteuerpflichtigen Erwerbstätigen gibt es aber noch weitere Gruppen, für die die hohen Energiepreise eine Belastung darstellen: (Zu Sozialgeldbeziehern weiter unten).

Rentner: Im Beschluss der Koalitionäre ist von Rentenbezieherinnen und Rentenbeziehern keine Rede. Der Paritätische Wohlfahrtsverband beklagt hier bereits eine „soziale Schieflage“. Fest steht: Das Koalitionspapier spricht von „steuerpflichtigen Erwerbstätigen“. Da Rentner nicht erwerbstätig sind, würde sie das ausschließen. In Niedersachsen trifft das auf eine große Bevölkerungsgruppe zu: Zuletzt erhielten knapp 2 Millionen Menschen Rente, das ist fast ein Viertel der Bevölkerung.

Selbstständige: Bei den Selbstständigen besteht Klarheit: Sie erhalten den 300-Euro-Bonus über eine einmalige Senkung ihrer Einkommensteuer-Vorauszahlung.

Minijobber: Dem Koalitionspapier zufolge sind Minijobber ausgeschlossen. Als Minijobberin oder Minijobber gilt, wer einer geringfügigen Beschäftigung nachgeht, also eine bestimmte Verdienst- oder bestimmte Zeitgrenze nicht überschreitet. Im vergangenen Jahr waren in Niedersachsen gut 210.000 Menschen geringfügig beschäftigt.

208.000 Studierende waren zuletzt in Niedersachsen eingeschrieben – zumindest die Bafög-Empfängerinnen und -Empfänger unter ihnen erhalten einen verdoppelten Heizkostenzuschuss. Das Foto zeigt die Leibniz-Universität Hannover. Quelle: Ilona Hottmann (Archiv)

Studierende: Für sie gibt es keine neuen Hilfen. Denn zumindest die Bafög-Bezieherinnen und -Bezieher wurden im Entlastungspaket zuvor berücksichtigt: So hat die Koalition am 17. März eine Verdoppelung des Heizkostenzuschusses auf den Weg gebracht für alle, die die Bundesausbildungsförderung erhalten. Die Berechtigten sollen den Zuschuss von Amts wegen gezahlt bekommen, also ohne separaten Antrag. In Niedersachsen waren 2020 gut 208.000 Studierende in Hochschulen eingeschrieben.

Das sind die Einmalzahlungen für Empfänger von Transfergeld

Für Sozialleistungsbezieher wurde vor Kurzem bereits ein 100-Euro-Zuschuss verabschiedet. Dieser wird nun aufgestockt: Dem aktuellen Beschluss zufolge erhalten sie eine weitere Einmalzahlung in Höhe von 100 Euro. Für betroffene Menschen gibt es zudem eine Perspektive für eine Erhöhung der Sozialleistungen im nächsten Jahr. Wie es heißt, müssten ab Januar die Regelbedarfe angesichts der Preissteigerungen angemessen erhöht werden.

Laut den jüngsten Zahlen des Statistischen Landesamtes erhalten in Niedersachsen gut 800.000 Menschen Sozialleistungen. Dazu gehören etwa Empfänger von Arbeitslosengeld oder Unterstützung nach SGB-II.

Diese Einmalzahlungen gibt es für Familien

Pro Kind gibt es 100 Euro extra ausgezahlt. Quelle: Axel Heimken (Symbolbild)

Zur Unterstützung der Familien will die Koalition ergänzend zum Kindergeld pro Kind einmalig 100 Euro über die Familienkassen auszahlen. In Niedersachsen leben etwa 1,7 Millionen Kinder. Die Zahl der Profiteure dürfte aber größer sein, weil Kindergeld ausgezahlt wird, so lange Heranwachsende zum Haushalt der Eltern gehören, also auch in Ausbildung und Studium.

Diese Entlastungen gibt es für Autofahrer – und für Nutzer von Bus- und Bahn

Um Menschen zu entlasten, die aufs Auto angewiesen sind, haben die Koalitionäre eine befristete Senkung der Energiesteuer angekündigt. Sie soll auf das europäische Mindestmaß abgesenkt werden – in Deutschland gilt die Abgabe als hoch im Vergleich zu anderen EU-Ländern. Bei Benzin macht das 30 Cent und bei Diesel 14 Cent pro Liter aus.

Als überraschend gilt der Entschluss, Bus- und Bahntickets zu vergünstigten. Demnach soll für 90 Tage bundesweit ein Ticket für 9 Euro pro Monat im Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) angeboten werden. Details dazu sind aber noch offen – etwa, wann das Ticket kommt und wie es funktionieren soll. Hier lesen Sie, was die Entscheidung für Hannover bedeuten könnte und wie der für den ÖPNV zuständige Regionspräsident auf den Beschluss reagiert hat.

Welche Entlastungen es schon gibt

Im Februar hatten SPD, Grüne und FDP bereits ein erstes Entlastungspaket verabschiedet. Wie die drei Parteien nun betonten, bleibt es von den neuen Beschlüssen unangetastet. Dazu zählen etwa die Abschaffung der EEG-Umlage ab 1. Juli, die Anhebung des steuerlichen Arbeitnehmer-Pauschbetrages sowie des Grundfreibetrages, die Erhöhung der Pendler-Pauschale und des Heizkostenzuschusses. Am 17. März wurde zudem eine Verdoppelung des Heizkostenzuschusses für Empfängerinnen und Empfänger von Wohngeld, Bafög, Bundesausbildungshilfe und Ausbildungsgeld auf den Weg gebracht.

Was kostet das den Staat?

Das Entlastungspaket wird den Staat wohl mehrere Milliarden Euro kosten, eine genaue Summe wurde bisher noch nicht benannt. Finanzminister Christian Lindner (FDP) geht davon aus, dass die Größenordnung mit dem des ersten Pakets vergleichbar ist: Dieses umfasst 16 Milliarden Euro. Lindner plant nun mit einem Ergänzungshaushalt, den er im Sommer im Parlament einbringen möchte.

Von Florian Reinke und Conrad von Meding