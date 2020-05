Entscheidung über neuen Namen für die Hindenburgstraße fällt nach den Sommerferien

Hannover

Die Hindenburgstraße im Zooviertel wird einen neuen Namen bekommen, so viel steht fest. Doch das Verfahren zieht sich in die Länge. Der Bezirksrat Mitte, zuständig für die Umbenennung, hat am Montagabend in vertraulicher Sitzung über den weiteren Fortgang debattiert. Dem Vernehmen nach soll jede Fraktion jetzt einen Namen vorschlagen, aber erst nach den Sommerferien wird in öffentlicher Sitzung über die Namensliste abgestimmt.

Von Zoostraße bis Chewbacca-Allee

Zur Wahl stehen 150 Bezeichnungen, die die Stadtverwaltung aus einer Bürgerumfrage im Zooviertel ermittelt hat. Darunter befinden sich etliche Namen mit Ortsbezügen, etwa Zoostraße, ebenso Personennamen wie Clara-Schumann-Straße, aber auch Quatsch-Bezeichnungen wie Chewbacca-Allee und Wolfstatzenpfad. Man darf gespannt sein, welchen Namen SPD, CDU, Grüne, FDP, Linke und Piraten aus diesem Fundus jeweils favorisieren.

Am Ende kommt es unweigerlich zur Abstimmung über die Vorschläge der Fraktionen. CDU und FDP, entschiedene Gegner der Umbenennung, dürften daran interessiert sein, das Verfahren möglichst lange hinauszuzögern, auch mit Blick auf die anstehende Kommunalwahl im kommenden Jahr. Mehr als die Hälfte der Bewohner des Zooviertels würde am liebsten am alten Namen festhalten – das hat die städtische Umfrage ebenfalls ergeben.

