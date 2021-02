Hannover

Der Abfallzweckverband Aha will klimafreundlicher werden und hat deshalb ein Wasserstoff-Müllfahrzeug bestellt. Es soll im Laufe des Jahres einsatzbereit sein. Der Preis liegt bei 800.000 Euro, während ein herkömmliches Dieselfahrzeug schon für 250.000 Euro zu haben ist. Die Hälfte der Mehrkosten übernimmt das Land Niedersachsen.

Ziel ist klimaneutrale Entsorgung

In dem Fahrzeug erzeugt eine Brennstoffzelle Strom aus Wasserstoff. Die Energie wird in Lithium-Ionen-Akkus gespeichert, die wiederum einen Elektromotor versorgen. „Mit der Wasserstofftechnologie sorgen wir für eine klimaneutrale Entsorgung“, sagt Aha-Geschäftsführer Thomas Schwarz.

Aha plant in einem zweiten Schritt eine Produktionsanlage nebst Tankstelle auf dem Deponiegelände in Lahe. Dort will das Entsorgungsunternehmen Energie aus einer Photovoltaikanlage auf dem stillgelegten Müllberg sowie aus der Deponiegasverstromung zur Wasserstoffherstellung nutzen.

Bis zur von Schwarz angekündigten klimaneutralen Müllabfuhr in der Region ist es noch ein weiter Weg. Insgesamt stehen 230 Abfallsammelfahrzeuge im Fuhrpark, die durchschnittlich 55 Liter Diesel pro 100 Kilometer Fahrstrecke verbrauchen. Will man alle ersetzen, würde das beim aktuellen Stückpreis für Wasserstoff-Müllfahrzeuge eine Gesamtinvestition von 184 Millionen Euro bedeuten.

Vorbilder sind Wuppertal und Duisburg

„Der derzeitige Preis ist nur bedingt aussagefähig“, sagt Aha-Sprecherin Helene Herich. Bisher werden die umweltfreundlichen Müllautos nur in Kleinserien gefertigt. Zu den wenigen Betrieben, die bereits eines des Herstellers Faun einsetzen, gehören die Entsorgungsunternehmen in Duisburg und Wuppertal.

Andererseits macht die Europäische Union Druck. Sie hat Mitte 2019 in ihrer sogenannten Clean Vehicle Directive Quoten festgelegt. Bis 2025 müssen zehn Prozent neu angeschaffter Müllfahrzeuge emissionsfrei sein, 2026 dann 15 Prozent. Eigentlich schaffen laut Aha nur Elektrofahrzeuge die EU-Vorgaben beim Kohlendioxidausstoß, sind aber für die Müllabfuhr ungeeignet, weil zu wenig Nutzlast übrig bleibt. Deshalb richtet sich Aha aktuell nach dem Stand der Technik und setzt auf Wasserstoff.

Das neue Fahrzeug werden zunächst die Menschen in Hannovers Innenstadt zu Gesicht bekommen. Wenn sie es auch hören wollen, müssen sie die Ohren spitzen. Wasserstoff-Müllfahrzeuge sind erheblich leiser als die Dieselfahrzeuge, verspricht Aha.

Von Bernd Haase