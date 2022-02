Er sollte die neue MHH bauen: Andreas Fischer verlässt Hannover

Hannover

Er war noch nicht einmal ein Jahr auf seinem Posten: Völlig überraschend hat das für den Neubau zuständige Mitglied des Präsidiums der Medizinischen Hochschule Hannover (MHH) am Donnerstag seinen Posten niedergelegt. Fischer wolle sich in seiner Heimat Süddeutschland anderen Aufgaben widmen, teilte die MHH mit.

Der Architekt habe seit März 2021 die Planung für den Krankenhausneubau auch in seiner Funktion als Geschäftsführer der „Hochschulmedizin Bau- und Gebäudemanagement Hannover“ (HBG) vorangetrieben, heißt es in der Mitteilung des Präsidiums der MHH. Er habe als Verantwortlicher für Infrastruktur in der MHH maßgeblich die Schritte zur Instandhaltung der Bestandsgebäude vorbereitet. Andreas Fischer will sich in seiner Heimat in Süddeutschland anderen Aufgaben widmen.

„Keine Verzögerungen beim Bau“

„Wir danken Herrn Fischer für sein Engagement auf dem Campus und seine Impulse für die Neubaumaßnahmen und wünschen ihm für die Zukunft alles Gute“, sagt Prof. Michael Manns, Präsident der MHH. „Das Team von Herrn Fischer wird den Fortgang der Maßnahmen stemmen, sodass wir keine Projektverzögerungen erwarten müssen“, betonte er.

Die Aufgaben von Andreas Fischer werden interimsweise von den verbleibenden drei Präsidiumsmitgliedern übernommen. Fischer war zunächst nicht für eine Stellungnahme zu erreichen.

Dieser Text wird aktualisiert.

Von Mathias Klein