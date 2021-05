Hannover

Erdbeeren gehören für viele Hannoveranerinnen und Hannoveraner einfach zum Sommer dazu. Besonders gut schmecken sie, wenn man sie selbst vom Feld pflückt. In diesem Jahr verzögert sich die Ernte jedoch im Vergleich zu 2020 um ein paar Wochen. „Es ist ein langsamer Start durch die Kälte, es ist deutlich kühler als in den vergangenen Jahren“, sagt Bendix Meyer, der den Erdbeerhof in Laatzen-Gleidingen betreibt. „Wir hängen zwei bis drei Wochen hinterher.“

Erdbeeren zu Beginn noch knapp?

Meyer erhalte täglich Anrufe von Kundinnen und Kunden, wann das Selbstpflücken denn nun starte. „Seit zwei Wochen muss ich die Leute vertrösten.“ Jetzt soll es aber losgehen: Ab Sonntag, 30. Mai, 10 Uhr, beginnt auf Meyers Erdbeerhof in Laatzen die Saison fürs Selbstpflücken. Dass es in diesem Jahr ein bisschen länger dauert als die Jahre zuvor, könnte allerdings auch ein Vorteil sein: „Langsam reifende Erdbeeren sollen besser schmecken.“

HAZ Freizeit-Newsletter Im HAZ Freizeit-Newsletter geht es alle zwei Wochen um Ausflüge in der Region Hannover und darüber hinaus – mit vielen Tipps für Ihre Freizeit vor der Haustür. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Vom Geschmack hat sich Marion Meyer von Meyers Hof in Otze bereits überzeugt. „Die Erdbeeren haben ein tolles Aroma“, sagt sie. Dadurch, dass es keine Hitze gegeben habe, seien die Erdbeeren zudem länger haltbar. Allerdings, und das betont auch Bendix Meyer, könnten die Beeren gerade zu Beginn noch knapp sein. Auf Meyers Hof in Otze ist es für Kundinnen und Kunden daher voraussichtlich erst ab Anfang oder Mitte Juni möglich, selbst zu ernten.

„Wir warten darauf, dass der Knoten platzt“

Auf Hertells Beerendorf in Ronnenberg beginnt die Saison voraussichtlich ab Freitag, 4. Juni. Damit sei man gut in der Zeit, sagt Lena Engelhardt. „Die vergangenen zwei Jahre ging es sehr früh los, die Reifezeit ist eigentlich Ende Mai.“ Manche Sorten hätten allerdings unter dem Frost gelitten. Wenn es im Beerendorf in der kommenden Woche losgeht, bekommt jeder Besucher und jede Besucherin eine eigene Reihe zugewiesen. Das hat Engelhardt zufolge gleich mehrere Vorteile: „Wir zeigen den Besuchern direkt, wo die reifen Beeren sind und halten gleichzeitig die Abstände ein.“

Damit auch Harm Nöhre vom Nöhrenhof in Lehrte loslegen kann, brauche es nun noch einen „Wärmekick“. Besonders die Nächte seien bislang zu kalt gewesen, außerdem habe es zu wenig Sonne gegeben. „Wir warten darauf, dass der Knoten platzt.“ Dafür müsse es nun rund vier warme Tage und Nächte geben. Nöhre hofft, bis Mitte Juni in die Selbstpflücksaison zu starten. Bis dahin verkauft er wie viele andere Landwirte auch bereits die ersten Erdbeeren in seinem Hofladen.

Die Selbstpflückfelder in der Region im Überblick:

Nöhrenhof in Lehrte

Hof Rokahr in Wennigsen

Wo? Hauptstraße / Parkplatz L391, Wennigsen.

Hauptstraße / Parkplatz L391, Wennigsen. Wann? Ab der Woche 31. bis 6. Juni, das genaue Datum steht noch nicht fest.

Ab der Woche 31. bis 6. Juni, das genaue Datum steht noch nicht fest. Erdbeeren im Verkauf? Ja, der Stand befindet sich direkt am Feld.

Ja, der Stand befindet sich direkt am Feld. Hier geht's direkt zum Hofladen

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Hof Rokahr in Springe

Wo? L421, bei der Domäne Dahle.

L421, bei der Domäne Dahle. Wann? Ab der Woche 31. bis 6. Juni, das genaue Datum steht noch nicht fest.

Ab der Woche 31. bis 6. Juni, das genaue Datum steht noch nicht fest. Erdbeeren im Verkauf? Ja, der Stand befindet sich direkt am Feld.

Ja, der Stand befindet sich direkt am Feld. Hier geht's direkt zum Hofladen

Hof Rokahr in Barsinghausen

Wo? Rehrbrinkstraße/Blumenhof.

Rehrbrinkstraße/Blumenhof. Wann? Ab der Woche 31. bis 6. Juni, das genaue Datum steht noch nicht fest.

Ab der Woche 31. bis 6. Juni, das genaue Datum steht noch nicht fest. Erdbeeren im Verkauf? Ja, der Stand befindet sich direkt am Feld.

Ja, der Stand befindet sich direkt am Feld. Hier geht's direkt zum Hofladen

Hof Rokahr in Hemmingen

Wo? Ecke Döhrener Straße/Berliner Straße.

Ecke Döhrener Straße/Berliner Straße. Wann? Ab der Woche 31. bis 6. Juni, das genaue Datum steht noch nicht fest.

Ab der Woche 31. bis 6. Juni, das genaue Datum steht noch nicht fest. Erdbeeren im Verkauf? Ja, der Stand befindet sich direkt am Feld.

Ja, der Stand befindet sich direkt am Feld. Hier geht's direkt zum Hofladen

In den kommenden Wochen können Sie an immer mehr Orten der Region Hannover Erdbeeren selbst pflücken. Quelle: Andreas Arnold/dpa

Hof Rokahr in Eldagsen

Wo? Klosterstraße, gegenüber der Grundschule.

Klosterstraße, gegenüber der Grundschule. Wann? Ab der Woche 31. bis 6. Juni, das genaue Datum steht noch nicht fest.

Ab der Woche 31. bis 6. Juni, das genaue Datum steht noch nicht fest. Erdbeeren im Verkauf? Ja, der Stand befindet sich direkt am Feld.

Ja, der Stand befindet sich direkt am Feld. Hier geht's direkt zum Hofladen

Erdbeerhof Gleidingen in Laatzen

Wo? Triftstraße 20, 30880 Laatzen.

Triftstraße 20, 30880 Laatzen. Wann? Ab 30. Mai, täglich 7.30 bis 18.30 Uhr.

Ab 30. Mai, täglich 7.30 bis 18.30 Uhr. Erdbeeren im Verkauf? Ja, am Hofstand und weiteren Verkaufsständen der Umgebung.

Ja, am Hofstand und weiteren Verkaufsständen der Umgebung. Hier geht's direkt zu den Ständen

Sander Calenberger Landhof in Springe

Wo? Die Selbstpflücke Gestorf finden Sie im Suderbruchtrift/Feldmark, Springe.

Die Selbstpflücke Gestorf finden Sie im Suderbruchtrift/Feldmark, Springe. Wann? Der Saisonstart ist für Anfang/Mitte Juni geplant. Der genaue Termin steht noch nicht fest.

Der Saisonstart ist für Anfang/Mitte Juni geplant. Der genaue Termin steht noch nicht fest. Erdbeeren im Verkauf? Ja, die Verkaufsstände sind geöffnet.

Ja, die Verkaufsstände sind geöffnet. Hier geht's direkt zu den Verkaufsständen

Sander Calenberger Landhof in Gehrden

Wo? Am Gehrdener Damm, Gehrden.

Am Gehrdener Damm, Gehrden. Wann? Der Saisonstart ist für Anfang/Mitte Juni geplant. Der genaue Termin steht noch nicht fest.

Der Saisonstart ist für Anfang/Mitte Juni geplant. Der genaue Termin steht noch nicht fest. Erdbeeren im Verkauf? Ja, die Verkaufsstände sind geöffnet.

Ja, die Verkaufsstände sind geöffnet. Hier geht's direkt zu den Verkaufsständen

Sander Calenberger Landhof in Völksen

Wo? Südfeldstraße, Völksen.

Südfeldstraße, Völksen. Wann? Der Saisonstart ist für Anfang/Mitte Juni geplant. Der genaue Termin steht noch nicht fest.

Der Saisonstart ist für Anfang/Mitte Juni geplant. Der genaue Termin steht noch nicht fest. Erdbeeren im Verkauf? Ja, die Verkaufsstände sind geöffnet.

Ja, die Verkaufsstände sind geöffnet. Hier geht's direkt zu den Verkaufsständen

Sander Calenberger Landhof in Bredenbeck/Steinkrug

Wo? Lindenallee/Wennigser Straße, Bredenbeck/Steinkrug.

Lindenallee/Wennigser Straße, Bredenbeck/Steinkrug. Wann? Der Saisonstart ist für Anfang/Mitte Juni geplant. Der genaue Termin steht noch nicht fest.

Der Saisonstart ist für Anfang/Mitte Juni geplant. Der genaue Termin steht noch nicht fest. Erdbeeren im Verkauf? Ja, die Verkaufsstände sind geöffnet.

Ja, die Verkaufsstände sind geöffnet. Hier geht's direkt zu den Verkaufsständen

Hertells Beerendorf Hannover

Wo? Bundesstraße 65 in Ronnenberg-Benthe (Benther Straße)

Bundesstraße 65 in Ronnenberg-Benthe (Benther Straße) Wann? Voraussichtlich ab Freitag, 4. Juni, täglich von 8 bis 19 Uhr

Voraussichtlich ab Freitag, 4. Juni, täglich von 8 bis 19 Uhr Erdbeeren im Verkauf? Ja, mit einem sogenannten Drive-In für den Verkauf ins Auto.

Ja, mit einem sogenannten Drive-In für den Verkauf ins Auto. Hier geht’s direkt zum Beerendorf

Erdbeerhof Fricke in Ronnenberg

Wo? An der Kreisstraße zwischen den Ronnenberger Ortsteilen Ihme-Roloven und Weetzen.

An der Kreisstraße zwischen den Ronnenberger Ortsteilen Ihme-Roloven und Weetzen. Wann? Seit Freitag, 28. Mai: Täglich zwischen 9 und 19 Uhr.

Seit Freitag, 28. Mai: Täglich zwischen 9 und 19 Uhr. Erdbeeren im Verkauf? Ja, beim Verkaufsstand am Feld, in Ohlendorf an der B3 und im Erdbeer Café am See, zu erreichen von der Kreisstraße zwischen Ronnenberg und Hemmingen-Devese über die Zufahrt „An der Tonkuhle“ (geöffnet täglich 13 Uhr bis 18.30 Uhr).

Ja, beim Verkaufsstand am Feld, in Ohlendorf an der B3 und im Erdbeer Café am See, zu erreichen von der Kreisstraße zwischen Ronnenberg und Hemmingen-Devese über die Zufahrt „An der Tonkuhle“ (geöffnet täglich 13 Uhr bis 18.30 Uhr). Hier geht's direkt zur Plantage

Meyer’s Hof in Burgdorf-Otze

Wo? Burgdorfer Straße 38, 31303 Burgdorf.

Burgdorfer Straße 38, 31303 Burgdorf. Wann? Der Saisonstart ist für Anfang/Mitte Juni geplant. Der genaue Termin steht noch nicht fest.

Der Saisonstart ist für Anfang/Mitte Juni geplant. Der genaue Termin steht noch nicht fest. Erdbeeren im Verkauf? Im Hofladen.

Im Hofladen. Hier geht's direkt zum Hofladen

Erlebnishof Lahmann in Burgdorf-Otze

Wo? Burgdorfer Straße 26, 31303 Burgdorf.

Burgdorfer Straße 26, 31303 Burgdorf. Wann? Ab der Woche 31. bis 6. Juni, das genaue Datum steht noch nicht fest.

Ab der Woche 31. bis 6. Juni, das genaue Datum steht noch nicht fest. Erdbeeren im Verkauf? Im Hofladen.

Im Hofladen. Hier geht’s direkt zum Hofladen

Obsthof Zabel in Wennigsen

Wo? Linderter Straße 47, 30974 Wennigsen.

Linderter Straße 47, 30974 Wennigsen. Wann? Der Saisonstart ist für Mitte Juni geplant. Der genaue Termin steht noch nicht fest.

Der Saisonstart ist für Mitte Juni geplant. Der genaue Termin steht noch nicht fest. Erdbeeren im Verkauf? Voraussichtlich ab Mitte Juni im Hofladen an der Linderter Straße.

Voraussichtlich ab Mitte Juni im Hofladen an der Linderter Straße. Hier geht's direkt zum Hofladen

Erdbeerparadies Krähenwinkel

Wo? Hainhäuser Weg 60, 30855 Langenhagen (Ortsteil Krähenwinkel). Das Erdbeerfeld befindet sich in unmittelbarer Nähe zum Sportplatzweg.

Hainhäuser Weg 60, 30855 Langenhagen (Ortsteil Krähenwinkel). Das Erdbeerfeld befindet sich in unmittelbarer Nähe zum Sportplatzweg. Wann? Der Saisonstart voraussichtlich ist für Freitag, 4. Juni, geplant.

Der Saisonstart voraussichtlich ist für Freitag, 4. Juni, geplant. Erdbeeren im Verkauf? Im Hofladen am Hainhäuser Weg und an Verkaufsständen, unter anderem direkt am Feld.

Im Hofladen am Hainhäuser Weg und an Verkaufsständen, unter anderem direkt am Feld. Hier geht’s direkt zum Hofladen

Obstbauer Wedeking (in diesem Jahr nur Verkauf)

Wo? Garbsener Landstraße zwischen Havelse und Seelze.

Garbsener Landstraße zwischen Havelse und Seelze. Wann? Die Selbstpflückplantage wird auch in diesem Jahr nicht öffnen.

Die Selbstpflückplantage wird auch in diesem Jahr nicht öffnen. Erdbeeren im Verkauf? Ja, im Hofladen in Lüdersfeld (Kreis Schaumburg) und auf Wochenmärkten.

Ja, im Hofladen in Lüdersfeld (Kreis Schaumburg) und auf Wochenmärkten. Hier geht's direkt zum Hofladen

Von Maximilian Hett