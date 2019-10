Erdkundelehrerin aus Hannover in der Arktis: Frau Krüger trifft auf die ersten wilden Eisbären

Hannover

Friedrike Krüger, Lehrerin an der Integrierten Gesamtschule (IGS) Bothfeld, ist eine von zwei Lehrkräften an Bord der „Polarstern“. Das Forschungsschiff ist seit Mitte September in der Arktis unterwegs, um die Folgen des Klimawandels zu erkunden. Nun hat die 28-jährige Erdkundelehrerin ihre ersten Eisbären in freier Wildbahn gesehen.

Per Mail berichtet sie: „Nicht zuletzt für meine Schüler wollte ich unbedingt Eisbären sehen und aufnehmen. Als ich sie zum ersten Mal bemerkte, war ich um Mitternacht noch kurz draußen unterwegs und sah sie ganz nah am Schiff. Da steht man einfach, und wenige Meter neben dem Schiff, vier Meter unter mir, stehen Eisbärenmama und ihr Junges und spielen miteinander. Wir sind hier mitten in wildester Natur und es ist fantastisch.“ Als sie in der vergangenen Woche mit ihrer 5. Klasse über ein Satellitentelefon sprach, hatte sie noch keine Eisbärenkinder gesehen. Nun kann sie anderes berichten. Es sei schön, dass sie auf diese Weise die Arktis in die Schule trage, meint Krüger.

Nach zwei Wochen auf dem Schiff endlich mal an Land

Mittlerweile wurde auch eine Eisscholle gefunden, an der die „Polarstern“ zum Überwintern andocken kann.

Die „Polarstern“ hat mittlerweile eine Eisscholle zum Festmachen gefunden. Quelle: Alfred-Wegener-Institut/Esther Horvarth/AP

Krüger schreibt: „Am ersten Tag der Installation von Messinstrumenten auf einer der Schollen, für die man sich jetzt entschieden hat, waren die Wetterbedingungen grandios. Ich wäre am liebsten direkt aufs Eis gerannt, hätte so gerne den Schnee unter meinen Schuhen knirschen gehört und wäre nach zwei Wochen Schiff mal gerne ein paar Meter gelaufen. Aber so weit war es dann erst am Montag. Mal selbst mithelfen, im Schnee knien, die Finger warm hauchen, die Hände zusammendrücken, damit das Werkzeug nicht herunterfällt, die Weite genießen, das Schiff im Hintergrund, Messinstrumente aufbauen und verstehen, sehen, wie die gemessenen Parameter über verschiedene Sensoren aufgenommen werden: Dafür bin ich hierhergefahren. Zum Glück sind erst zwei Wochen vergangen! Ich bin so gespannt, was noch passiert.“

Bewacht werden die Forscher bei ihren Arbeiten auf den Schollen von Eisbärenwächtern, die aufpassen, dass ihnen keine Tiere in die Quere kommen.

Die Wissenschaftler Gunnar Spreen (l). und Matthew Shupe (r.) untersuchen in Sichtweite eine Eisscholle. Quelle: Alfred-Wegener-Institut/Esther Horvarth/AP

Mehr zum Thema:

Lehrerin der IGS Bothfeld reist mit Forschungsschiff in die Arktis

Hier finden Sie den Reisebericht der „Polarstern“

Von Saskia Döhner