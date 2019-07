Hannover

Mehrere Organisationen und Umweltgruppen gehen in der Innenstadt von Hannover am Montag für einen nachhaltigeren Umgang mit den natürlichen Ressourcen auf die Straße. Rund 30 junge Leute, erzählt die angehende Studentin Milla Semisch (19), haben die Klima-Mahnwache am Opernplatz seit Sonntagabend vorbereitet...