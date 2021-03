Hannover

“Ich bin schon sehr lange von Livemusik infiziert“, schreibt unser Autor Thomas Kaestle in seinem persönlichen Rückblick auf ein Jahr ohne Konzerte. Corona hat ganze Arbeit geleistet: Es gab in den vergangenen zwölf Monaten kein Festival, kaum ein Open-Air oder Club-Konzert. „Jetzt ist ein guter Moment, um zurückzuschauen: Was fehlt?“

Die Schublade mit den Tickets

Offensichtlich fehlt eine Menge, wie die Zuschriften und Facebook-Posts von HAZ-Leserinnen und -Lesern zeigen. Sie haben uns viele Bilder mit Konzerttickets geschickt, in denen die Erinnerung an glückliche Konzertzeiten in Schubladen oder Pinnwändern aufbewahrt sind. Wir zeigen hier eine Auswahl davon.

Zur Galerie Erinnerungen gegen den Konzertblues: Das sind Hannovers Tickets aus glücklichen Konzerttagen

Von red