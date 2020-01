Richtig schlechter Tag für einen 24-Jährigen: Die Bundespolizei hat den mutmaßlichen Sprayer in der Nacht zu Freitag an den Bahnanlagen in Hannover aufgespürt und festgenommen. Bei der Durchsuchung seiner Wohnung fanden die Ermittler dann neben Graffiti-Utensilien auch noch eine Marihuanaplantage.