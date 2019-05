Hannover

Nach monatelangen Ermittlungen ist es der Polizei mit der Staatsanwaltschaft Hannover gelungen, einen spektakulären Fall systematischen Bandendiebstahls aufzuklären. Insgesamt neun Männer und zwei Frauen im Alter von 24 bis 42 Jahren stehen im Verdacht, eine Großhandelskette monatelang bestohlen zu haben, um das Diebesgut anschließend in ihren Kiosken zu verkaufen. Dabei soll dem Großhandel laut Polizei und Staatsanwaltschaft ein Schaden von mindestens 50.000 Euro entstanden sein. Am Donnerstag schlug die Polizei zu: Bei einer großangelegten Durchsuchungsaktion im gesamten Stadtgebiet sowie in Garbsen fanden und beschlagnahmten Beamten in insgesamt 14 Wohnungen und Gewerberäumen Beweismittel und Vermögenswerte in einer Gesamthöhe von rund 135.000 Euro.

Ermittlungen laufen schon seit November

Die elfköpfige Gruppe habe im vergangenen Jahr von Juli bis November systematisch und in mindestens 77 Fällen Waren aus einer Großhandelsketten-Filiale herausgeschleust, ohne zu bezahlen, berichtete Staatsanwalt Oliver Eisenhauer am Freitag. Um welche Großhandelskette es sich handelt, dazu wollte sich die Staatsanwaltschaft aus ermittlungstaktischen derzeit noch ebenso wenig äußern wie zum mutmaßlichen Vorgehen der Diebesbande. Es sei vornehmlich Alkohol gestohlen worden, der in Kiosken verkauft werden sollte. Diese Läden seien im gesamten Stadtgebiet verstreut. Vermutlich seien auch große Teile der gestohlenen Waren bereits veräußert worden, sagte der Staatsanwalt.

Auch 115.500 Euro Bargeld und Auto beschlagnahmt

An der Durchsuchungsaktion beteiligt waren Beamte des Polizeikommissariates Ricklingen, Einsatzkräfte der Zentralen Polizeidirektion und Ermittler der präventiven Gewinn- und Vermögensabschöpfung. Seit November 2018 ermittelt die Polizei schon mit der Staatsanwaltschaft gegen die elfköpfige Gruppe wegen schweren Bandendiebstahls. In den 14 durchsuchten Wohnungen und gewerblich genutzten Räumen wurde nach Angaben der Ermittler unter anderem auch ein offensichtlich gestohlenes Fahrrad gefunden. Außerdem beschlagnahmten die Beamten insgesamt 115.500 Euro Bargeld und ein Auto der Marke BMW X6.

Einige der Verdächtigen gestehen mehrere Taten

Die elf mutmaßlichen Täter müssen sich laut Staatsanwaltschaft nicht nur wegen schweren Bandendiebstahls, sondern auch wegen des Verdachts der Steuerhinterziehung, Unterschlagung und des Fahrraddiebstahls verantworten. In den ersten Vernehmungen haben sich demnach bereits einige der Verdächtigen zu den Vorwürfen geäußert und auch mehrere der Taten zugegeben.

Es ist in dieser Woche bereits der zweite große Ermittlungserfolg der Polizei. Am Mittwoch war nach einer Großrazzia schon einen Drogenring aus Hannover zerschlagen worden.

Von Ingo Rodriguez