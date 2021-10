Hannover

Niklas Barfigo runzelt die Stirn. „Was genau ist denn jetzt Suppengrün?“, fragt er. Seine Mitschüler zucken mit den Schultern – und Lehrerin Velia Kemper lacht. „Na, so ein kleines Bund aus Lauch, Sellerie, Möhren.“ Niklas nickt und schnappt sich Jacke und Einkaufstasche. „Ok, dann muss ich nochmal los. Ich dachte, damit sei Brühe gemeint.“

18 Zehntklässler nehmen an dem zweijährigen Wahlpflichtkurs „Cool cooking“ der Integrierten Gesamtschule Roderbruch (IGS) in Hannover teil. Heute stehen Suppen auf dem Speiseplan, eine Buchstabensuppe, eine mit Pilzen, eine mit Kürbis und eine Thaisuppe. In der geräumigen Schulküche herrscht rund um vier Gasherde geschäftiges Treiben. Champignons, Zwiebeln, Pak Choi und Zitronengras werden geschnippelt. Es duftet nach gebratenem Hähnchen.

Kurs auch für Lebensmittelkunde

Die Schüler treffen sich zweimal wöchentlich für je anderthalb Stunden. Sie werden in Lebensmittel- und Nährstoffkunde unterrichtet, lernen alles über Lebensmittelproduktion, Vorratshaltung, Hauswirtschaft, Küchenhygiene, Nahrungsmittelunverträglichkeiten und die Gerichte verschiedener Kulturen. Das Interesse an dem Kurs ist groß.

Lebensmittel wertschätzen lernen: Schülerin Akua Frema Ampong zeigt einen Kürbis. Einer Studie nach interessieren sich 90 Prozent der 15- bis 29-Jaehrigen für gesundes Essen. Quelle: Nancy Heusel

Dass gesunde Ernährung für junge Menschen ein wichtiges Thema ist, belegt eine aktuelle Befragung, die die Göttinger Georg-August-Universität im Auftrag der Heinrich-Böll-Stiftung unter rund 1500 jungen Menschen im Alter zwischen 15 und 29 Jahren durchgeführt hat. In dem „Jugendreport zur Zukunft nachhaltiger Ernährung“ geben knapp 90 Prozent an, sich für Ernährung zu interessieren. 40 Prozent hinterfragen ihren Fleischkonsum, mehr als 12 Prozent haben ihn komplett eingestellt. Bei den jungen Frauen ernähren sich sogar 17 Prozent vegetarisch, davon drei Prozent vegan.

„Das schmeckt auch besser“

Zur veganen Ernährung hat sich auch Louis Veenker entschlossen. Es gebe einen Zusammenhang zwischen Klimakrise und Ernährung, sagt der 14-Jährige. Heute muss er allerdings einen Kompromiss machen. Denn es fehlt nicht nur dass Suppengrün, auch die pflanzliche Sahne für die Pilzcremesuppe war im Discounter aus. „Das ist aber ok“, sagt Louis. Niklas brutzelt nebenan Hähnchenschnitzel, mit veganer Ernährung hat er nicht viel am Hut, mit gesundem Essen schon. Von seinem Fußballtrainer habe er einen Ernährungsplan bekommen. Deshalb wolle er lernen, wie man gesund kocht, sagt Niklas. „Das schmeckt auch besser.“

Lebensmittel wertschätzen, Verschwendung vermeiden, saisonal und regional kochen, Neues und Unbekanntes probieren, Spaß vermitteln: Das sind Kempers Unterrichtsziele. Sie gibt nicht nur „Cool Cooking“, sondern unterrichtet auch die Fünft- und Sechstklässler im Rahmen des Faches „Arbeit, Wirtschaft, Technik“ in gesunder Ernährung und allem, was damit in Verbindung steht: zum Beispiel Abwaschen. „Ich hatte schon Schüler, die noch nie abgewaschen haben, die mich fragten, wozu denn das Geschirrhandtuch sei“, sagt Kemper.

Landfrauen starten Petition

Die Alltagsfertigkeiten rund um Küche, Hauswirtschaft und Kochen zu stärken, ist auch den Landfrauen ein Anliegen. Seit vielen Jahren fordern sie, das Unterrichtsfach „Ernährungs- und Verbraucherbildung“ an den Schulen einzuführen. „Es geht um Lebenskompetenz“, sagt Birgit Wessel, Geschäftsführerin des Niedersächsischer Landfrauenverbands Hannover. Eine Lebenskompetenz, die in den Familien häufig nicht mehr vermittelt werde. „Die Eltern sind oft beide berufstätig, gemeinsame Mahlzeiten finden nur noch selten statt“, sagt Wessel.

„Cool Cooking“ (v.l.): Juana Glanemann, Akua Frema Ampong, Louis Veenker und Marvin Rumohr interessieren sich aus unterschiedlichen Gründen für das Kochen – teilen aber die Begeisterung dafür. Quelle: Nancy Heusel

Damit Ernährungs- und Hauswirtschaftslehre wie an der IGS Roderbruch nicht die Ausnahme an den Schulen bleibt, haben die Landfrauen im Juni 2020 eine Petition gestartet. Über 15.000 Menschen haben unterzeichnet. „Jetzt liegt die Liste im Petitionsausschuss – und es rührt sich nichts“, sagt Wessel. 15 Jahre lang sind die Landfrauen selbst in die Schulen gegangen, um mit Kindern zu kochen. Mit diesen Projekten sei aber seit letztem Jahr Schluss. „Wir haben das Gefühl, dass man sich auf unserem Engagement ausgeruht hat“, sagt Wessel. „Jetzt ist die Politik dran.“

Kemper freut sich über die Begeisterung ihrer Schülerinnen und Schüler. Für sie ist „Cool Cooking“ nebenbei auch eine Möglichkeit, eine Verbindung zu ihnen aufzubauen. Dies gelinge so gut, wie in kaum einem anderen Fach: „Das Schönste ist, wenn wir alle beim Essen zusammensitzen, die Schüler sich öffnen und erzählen.“

