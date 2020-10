Erneuter Warnstreik: So läuft die Verdi-Kundgebung auf dem Opernplatz

Hannover

Im Tarifstreit um Angestellte bei Bund und Kommunen setzt die Gewerkschaft Verdi ihre Serie von Streiks mit einem „Großkampftag“ fort. Am Mittwochmorgen blieben städtische Kitas geschlossen, auch der Entsorger Aha wird bestreikt. Busse und Bahnen der Üstra, zuletzt ebenfalls mit eintägigen Warnstreiks lahmgelegt, fahren diesmal wie gewohnt.

Am Opernplatz läuft seit 11 Uhr eine Kundgebung, auf der der Verdi-Bundesvorsitzende Frank Werneke sprechen soll. Weil die Veranstaltung aufgrund der Corona-Beschränkungen kleiner ausfallen muss als sonst, wird sie zu weiteren Versammlungen auf Trammplatz, Goseriedeplatz und Steintorplatz per Video übertragen.

Neben Kita- und Aha-Angestellten hat Verdi heute auch Beschäftigte des Klinikums Hannover, der Umlandkommunen, der Sparkasse Hannover und der Wasser- und Schifffahrtsverwaltung zum Streik aufgefordert.

Arbeitgeber bieten 3,5 Prozent – Verdi : „Respektlos“

Im Tarifkonflikt bieten Bund und Kommunen den Beschäftigten derzeit insgesamt 3,5 Prozent mehr Lohn und Gehalt an, gestaffelt über drei Jahre. Dazu sagte Verdi-Sekretärin Stefanie Reich am Montag: „Die angebotenen Gehaltserhöhungen sind geradezu respektlos“, an vielen Stellen würden bestehende Regelungen sogar verschlechtert. Die Arbeitgeber würden den Konflikt unnötig verschärfen, „die Beschäftigten setzen dem ein deutliches Zeichen entgegen“. Die Gewerkschaft fordert Lohnsteigerungen von 4,8 Prozent, mindestens jedoch 150 Euro pro Monat. Die Laufzeit soll nur ein Jahr betragen. Die Verhandlungen finden am 22. und 23. Oktober in Potsdam statt.

Von Yannick von Eisenhart Rothe