Ernst-August-Galerie feiert Neustart nach großem Umbau

Monatelang haben zugeklebte Schaufenster und arbeitende Handwerker das Bild in Hannovers größtem Einkaufszentrum geprägt – jetzt feiert die Ernst-August-Galerie neben dem Hauptbahnhof ihren Neustart. Zehn Jahre nach der Eröffnung 2008 hatte es etliche Mieterwechsel gegeben, Galeriebetreiber ECE hat das Innendesign komplett überarbeiten lassen, und sogar einen neuen Eingang gibt es: Vom Hochbahnsteig Rosenstraße in der Kurt-Schumacher-Straße ist dank einer Fußgängerampel der direkte Weg in die Shoppingmall möglich.

Neue Geschäfte in Hannovers Ernst-August-Galerie

Neu in der Ernst-August-Galerie: Im Mai hat Globetrotter auf zwei Etagen eröffnet, hier mit Filialleiter Philipp Gramse. Quelle: Moritz Frankenberg

Neu eröffnet hat etwa der Outdoorladen Globetrotter auf zwei Etagen, die Herrenausstatter Pohland freigemacht hat. Neu sind auch Camp David und ein Levi’s-Geschäft. Der italienische Rosenblatteis-Dekorateur Amorino ist auf zwei Etagen vertreten, Starbucks jetzt ebenso. 80 der ursprünglich 150 Geschäfte haben den Betreiber oder das Konzept geändert, zwischenzeitlich hatten 30 Geschäfte zugleich ihre Räume modernisiert, unter anderem haben Hollister, Hilfiger und Rituals stark umgebaut. Manch ein Kunde glaubte schon an den Niedergang der Galerie angesichts der vielen vermeintlichen Leerstände.

Anfangs gab es Ängste bei den Innenstadt-Händlern

Neuer Eingang: Vom Hochbahnsteig Rosenstraße aus können Passanten jetzt direkt in die Galerie gelangen. Quelle: Katrin Kutter

Die Galerie war 2008 mit 150 Geschäften auf 30.000 Quadratmetern Verkaufsfläche eröffnet worden, etwa neun Millionen Besucher zählt sie jedes Jahr. Anfangs hatte die Ansiedlung neben dem Hauptbahnhof große Sorgen bei Innenstadthändlern ausgelöst. Inzwischen kämpfen sie gemeinsam gegen das Abwandern von Kundschaft ins Internet. Wenige lokale Händler haben Dependancen in der Ernst-August-Galerie, darunter als wichtigster Horstmann + Sander. Goldschmied Stichnoth hat seinen Galerieshop aufgegeben, Buchhändler Schmorl & von Seefeld hat nach der Übernahme durch Hugendubel sein großes Buchgeschäft geschlossen, auf den zwei Etagen wirtschaftet jetzt Reserved. Die Gesamtzahl der Geschäfte in der Galerie scheint zurückgegangen zu sein: Auf der Homepage werden derzeit nur 125 Shops und Gastronomen geführt.

Galerie-Manager Martin Wimberger : „Kämpfen um Attraktivität“

„Wir wollen Gründe liefern, uns zu besuchen“: Galerie-Chef Martin Wimberger während des Umbaus. Quelle: Frank Wilde

„Wir kämpfen darum, immer attraktiv zu bleiben, indem wir Gründe liefern, uns zu besuchen“, hatte Galerie-Manager Martin Wimberger zu Beginn der Umbauphase gesagt. Einen zweistelligen Millionenbetrag soll die Otto-Gruppe, zu der der Galeriebetreiber ECE gehört, in das sogenannte Refurbishment investiert haben. Jetzt lässt sich das Ergebnis besichtigen. In den Passantenzonen zwischen den Geschäften dominieren statt kühlem Weiß jetzt Holz und warme Farben das Interieur. Die Kinderspielecke im Untergeschoss ist aufgewertet, der Toilettenbereich modernisiert, auch die bisher sehr nüchternen Zugänge zu den Parketagen sind freundlicher geworden.

Galerie feiert mit Modeschauen, Gewinnspiel, Oliver Pocher und Helene-Fischer-Double

Noch wird gebaut in und vor der Ernst-August-Galerie –aber ab Donnerstag stehen die Feiern im Vordergrund. Quelle: Katrin Kutter

Jetzt wird gefeiert, neun Werktage lang, von diesem Donnerstag, 26. September, bis Sonnabend, 5. Oktober. Zum Auftakt soll am Donnerstag ein großes, aus 3000 Cupcakes bestehendes Mosaik, zugunsten der Aktion Sonnenstrahl verkauft werden – natürlich in Einzelteilen. Der Verkauf läuft von 15 bis 20 Uhr. Am Freitag startet ein Angelgewinnspiel mit Preisen im Gesamtwert von 50.000 Euro, es läuft über alle Tage. Freitagabend lockt zudem ein Late-Night-Shopping bis 23 Uhr. Am Freitag und Sonnabend dieser Woche gibt es Modeschauen. Am Freitag, 4. Oktober, will Oliver Pocher mit seiner Let´s-Dance-Tanzpartnerin Christina Luft kommen, und zum Abschluss der Feier-Tage am Sonnabend, 5. Oktober, das Helene-Fischer-Double Victoria auftreten.

Warme Farbtöne dominieren das Interieur nach dem Umbau: Das Innere der Ernst-August-Galerie. Quelle: Katrin Kutter

