Hannover

Jetzt geht es richtig voran: Stadt und Infra (Infrastrukturgesellschaft Region Hannover) lassen die alten Stadtbahn-Gleise auf dem Ernst-August-Platz entfernen. Gleichzeitig erhalten die dort fahrenden Buslinien zwei neue, barrierefreie Haltestellen – und die Fläche bekommt ein neues Aussehen.

Die Bauarbeiten starteten bereits im Mai, nun nimmt der Umbau langsam Gestalt an. Die Verkehrsflächen für Fußgänger und Radfahrer bestehen aus hellen Betonsteinen und anthrazitfarbenen Bänderungen. Die neu entstehende Busspur erhält eine Befestigung aus Bitumen, die Beschichtung lehnt sich optisch an das schachbrettartige Pflaster an. Das Muster auf der Busspur ist farblich allerdings umgedreht: dunkle Flächen und helle Ränder. Damit ist die Fahrstrecke besser erkennbar. Außerdem hoffen Stadt und Infra, dass Abriebspuren der Busreifen auf den dunklen Flächen weniger sichtbar sind.

Auch die Gießkanne kommt an der Baustelle zum Einsatz. Quelle: Michael Thomas

Umbauten kosten rund eine Million Euro

Spätestens Mitte November sollen die Arbeiten abgeschlossen sein. Die Kosten für den Rückbau der Gleise und die barrierefreie Gestaltung der Bushaltestellen vor dem Bahnhof betragen voraussichtlich rund eine Million Euro. Die Infra, zuständig für Bauarbeiten für Bus- und Bahnverkehr, trägt den überwiegenden Teil.

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die Gleise zwischen Hauptbahnhof und Aegidientorplatz sind bereits seit Mai 2017 stillgelegt. Die Linien 10 und 17 fahren seitdem durch die Unterführung zwischen Ernst-August-Galerie und Hauptbahnhof bis zur Rundestraße. Am Aegi sind die Schienen inzwischen zurückgebaut, dort entstand eine parkähnliche Fläche. Einen Zeitplan für die Entfernung der Gleise in der Joachimstraße und in der Prinzenstraße gibt es noch nicht.

Von Bärbel Hilbig