Er betrat es durch die Hintertür, und er verließ das Gericht mit einer Bewährungsstrafe von zehn Monaten. Doch trotz des glimpflichen Ausgangs ist Ernst August Prinz von Hannover mit der Verhandlung, die am Dienstag vor dem Landgericht im österreichischen Wels über die Bühne ging, nicht zufrieden. In einem geharnischten Schreiben an die österreichische Justizministerin Alma Zadic, das der HAZ vorliegt, erheben seine Anwälte schwere Vorwürfe gegen das Gericht.

Unter anderem monieren sie, dass der Welfenchef „nicht mit seinem korrekten Namen, sondern mit ,Herr Hannover’“ angesprochen wurde, obwohl er deutscher und englischer Staatsbürger sei und keinen österreichischen Titel führe. In Österreich sind Adelstitel seit 1919 abgeschafft. „Dementsprechend würde das Gericht die englische Königin wohl mit Frau Windsor ansprechen“, kritisieren die Anwälte.

Anwälte gegen in Berufung

Ernst August hatte sich wegen verbaler und tätlicher Attacken auf Polizisten und ein Verwalterpaar im vergangenen Sommer vor Gericht verantworten müssen. Der 67-Jährige muss diesen nach dem Urteil des Gerichts je 500 Euro Schmerzensgeld bezahlen. Außerdem darf er drei Jahre nicht in seinem Domizil in Grünau wohnen. Er muss sich alle 14 Tage einer psychotherapeutischen Behandlung unterziehen und sich aller alkoholischen Getränke enthalten.

Seine Anwälte haben nun jedoch Nichtigkeitsbeschwerde und Berufung angemeldet. Dass die privaten Lebensumstände des Welfenchefs vor Publikum verhandelt wurden, habe Ernst August „die Möglichkeit einer fairen und menschenrechtskonformen Verteidigung genommen“, heißt es.

Kritik an Information der Medien über die Verhandlung

Die Anwälte kritisieren, dass das Gericht die Medien vorab von der Verhandlung informiert hatte und dass angesichts des großen Presseandrangs keine Corona-Regeln eingehalten werden konnten. Die Situation im Saal sei „vollständig außer Kontrolle“ geraten. Für Ernst August als Hochrisikopatienten sei eine gefahrlose Teilnahme an der Strafverhandlung nicht möglich gewesen.

Zahlreiche Reporter hätten ihn umringt, ein Anwalt sei von einem Kameramann an der Hand leicht verletzt worden. Sollte Ernst August „im Zuge dieser skandalösen Vorfälle angesteckt worden sein, liegt die Verantwortlichkeit dafür alleine bei der Republik Österreich“, schreiben die Anwälte.

In Hannover geht der Welfenchef seinerseits gerichtlich gegen seinen Sohn, Ernst August Erbprinz von Hannover, vor. Er fordert von diesem unter anderem die Marienburg wegen „groben Undanks“ zurück. Den Prozess in Wels und seine Folgen wolle er nicht kommentieren, erklärte Ernst August junior gegenüber der HAZ – „mit Rücksicht auf meinen Vater und meine Familie“.

Von Simon Benne