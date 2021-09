Hannover

Er ist wieder da. Ernst Müller, der ehemalige Musikdirektor und Ehrenbürger der Stadt Langenhagen hatte angekündigt, nach Jahrzehnten voller Engagement für die niedersächsische Blasmusik den Taktstock etwas seltener zu benutzen – nun lädt er mit 82 Jahren zum 1. Großen Kaffeekonzert in die Waldwirtschaft Steuerndieb ein. Gemeinsam mit Harald Sandmann und dem Hausorchester des Prinzen von Hannover veranstalten die Langenhagener Symphoniker ein Benefiz-Konzert. „Wir möchten eine alte Tradition wiederaufleben lassen“, sagt Ernst Müller. Es soll wieder Kaffeekonzerte in der Eilenriede geben. „Musik hält jung!“

Müller erinnert sich noch gut an Musik im Kaffeegarten am Neuen Haus, wo heute die Hochschule für Musik steht. „Dort bin ich schon als junger Student aufgetreten“, sagt Müller. Den Auftritt möchte er mit einer weiteren Tradition verbinden. Denn erneut sammeln die Musiker für die HAZ-Weihnachtshilfe – die Spendensammlung für Menschen in Not vor Ort. Der Eintritt ist kostenlos, beim Konzert wird um Spenden gebeten. Beginn ist am Sonntag, 26. September, um 15.30 Uhr. Es gelten die Corona-Schutzmaßnahmen. Zugang erhalten Menschen, die genesen, geimpft oder getestet sind und entsprechende Nachweise mitbringen.

Von Jan Sedelies