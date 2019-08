Hannover

Auf der Linie 6 müssen sich Fahrgäste noch bis Sonnabendnacht, 10. August, auf Behinderungen einstellen, denn wegen Gleisbauarbeiten können zwischen Bünteweg/Tierärztliche Hochschule und Messe/Ost (EXPO-Plaza) keine Stadtbahnen fahren. Die Bahnen pendeln im genannten Zeitraum nur zwischen Nordhafen und Bünteweg/Tierärztliche Hochschule und zurück.

Für den Abschnitt zwischen Bünteweg/Tierärztliche Hochschule und Messe/Ost (EXPO-Plaza) hat die Üstra in beiden Richtungen einen Schienenersatzverkehr (SEV) mit Bussen eingerichtet. Jeweils fünf Minuten früher als im Fahrplan ausgewiesen fährt der SEV ab, um die Anschlüsse in der Innenstadt sicherstellen zu können. Die Haltestelle Feldbuschwende entfällt in beiden Richtungen ersatzlos.

Ersatzbusse halten in der Nähe der Bahnsteige

Der SEV hält in der Regel in unmittelbarer Nähe zu den Hochbahnsteigen –mit folgenden Ausnahmen: An der Haltestelle Messe/Ost (EXPO-Plaza) ist die Ersatzhaltestelle in der Mailänder Straße vor der Einmündung Brüsseler Straße aufgebaut, an der Stockhomer Allee befindet sie sich in der Brüsseler Straße (Ecke Stockholmer Allee, Fußweg rund 150 Meter). Am Kronsberg erfolgt der Einstieg in den SEV in Richtung Nordhafen im Kattenbrookstrift (vor der Einmündung Wülferoder Straße, in Richtung Messe/Ost an der Haltestelle Kronsberg (Linie 330 Richtung Lühnde). An der Emslandstraße befindet sich die Ersatzhaltestelle in der Straße Am Sandberge (Linie 330 Richtung Lühnde bzw. an der dortigen SEV-Haltestelle).

Die Bauarbeiten sollen am Sonntagmorgen, 11. August, 4.45 Uhr, beendet sein – und die Bahnen auf der Linie 6 wieder regulär fahren.

