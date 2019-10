Hannover

Erschreckende Gewalttat in Hannover-Kirchrode: Ein 33 Jahre alter Mann und sein 37-jähriger Zechkumpane haben am Sonnabendabend einen 27-jährigen Bekannten zunächst bewusstlos geschlagen und anschließend mit voller Absicht auf die Gleise der Stadtbahnstrecke an der Tiergartenstraße abgelegt. Nur aufmerksamen Passanten ist zu verdanken, dass der Bewusstlose in der Dunkelheit von keiner Stadtbahn erfasst wurde. Sie alarmierten umgehend die Polizei.

Blitzschnell eingetroffene Einsatzkräfte zogen dann den 27-Jährigen rechtzeitig von den Gleisen und stoppten eine herannahende Bahn. Die mutmaßlichen Täter nahm die Polizei in unmittelbarer Nähe vorläufig fest. Der 27-Jährige wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Männer geraten beim Feiern in Streit

Mit ihm hatten der 33-Jährige und der 37-Jährige nach bisherigen Erkenntnissen zuvor noch gemeinsam in einer Wohnung an der Tiergartenstraße gefeiert. Gegen 22.15 Uhr gerieten sie laut Polizei miteinander in Streit. Zeugen berichteten von einem Wortgefecht, das zu einer gewaltsamen Auseinandersetzung führte. Dabei wurde der 27-Jährige offenbar erheblich am Kopf verletzt, verlor das Bewusstsein und wurde von seinen beiden Kontrahenten schließlich auf die Stadtbahngleise gehievt.

Polizei ermittelt wegen versuchten Totschlags

Nach der rechtzeitigen Rettungsaktion der Einsatzkräfte wurde gegen die beiden Beschuldigten ein Strafverfahren wegen versuchten Totschlags eingeleitet. Die Ermittlungen zu den Hintergründen des vorangegangenen Streits dauern laut Polizei noch an. Gesucht werden deshalb nun auch weitere Zeugen. Hinweise werden unter Telefon (05 11) 1 09 55 55 entgegengenommen.

