Erst Astrazeneca, dann Biontech: Wie sicher schützt eine Corona-Impfung mit zwei Wirkstoffen?

Hannover

In diesen Tagen erhalten rund 50.000 Menschen unter 60 Jahren, die in März und April eine Erstimpfung mit Astrazeneca erhalten haben, Post vom Gesundheitsministerium. Darin wird über den Zweitimpftermin informiert und die Empfänger werden davon in Kenntnis gesetzt, dass sie dann nicht mehr Astrazeneca sondern einen mRNA-Impfstoff etwa von Biontech oder Moderna erhalten. Die Ständige Impfkommission (Stiko) hat diese Empfehlung des sogenannten heterologen Impfens ausgesprochen. Ob Kreuzimpfungen denselben Schutz bieten oder Nebenwirkungen auslösen ist mangels Erfahrung noch nicht geklärt.

Keine Daten für heterologes Impfen

„Ich bin nicht sonderlich glücklich mit dem heterologen Impfen“, sagt Professor Tobias Welte, Lungenfacharzt und Direktor der Klinik für Pneumologie an der Medizinischen Hochschule Hannover (MHH). Noch würden keine entsprechenden Daten vorliegen, „erste Studien aus England zu den Aus- und Schutzwirkungen werden wohl erst Mitte Mai vorliegen“. Welte plädiert dafür, diese wissenschaftlichen Daten erst einmal abzuwarten, bevor eine Zweitimpfung mit einem anderen Wirkstoff verabreicht wird. „Die Stiko empfiehlt das zwar, aber ich verstehe die Stiko manchmal nicht.“ Erst heiße es, Astrazeneca dürfe nicht an Patienten über 65 Jahre verabreicht werden, da zu wenige Daten vorlägen. „Nun liegen gar keine Daten vor und es werden bereits Kreuzimpfungen vorgenommen.“

Gravierende Nebenwirkung befürchtet der MHH-Experte eher nicht, allerdings wisse man eben noch nichts über die Schutzwirkung bei einer Gabe verschiedener Wirkstoffe. „Ich finde die Zurückhaltung, auch eine Zweitimpfung mit Astrazeneca bei Patienten unter 60 Jahren vorzunehmen, nicht zwingend nachvollziehbar“, so Welte. „Wir brauchen jeden Impfstoff, nichts ist schlechter als Impfstoff liegen zu lassen und nicht zu verimpfen. Wenn man die Situation in Indien sieht, dort wäre man für jede Impfung dankbar. Unsere Diskussion erscheint dort als Luxusproblem.“ Neuere Daten zur Zweitimpfung mit Astrazeneca hätten zudem keine größeren Probleme offenbart. „Theoretisch glaube ich schon, dass das mit dem heterologen Impfen funktioniert, aber als Wissenschaftler stütze ich mich gerne vor dem Handeln auf gesicherte Daten.“

Immunisiert trotz unterschiedlicher Vakzine?

Auch Patienten sind verunsichert. „Ich bin mir nicht sicher, ob ich nicht lieber noch einmal Astrazeneca bekommen möchte, ich habe die Erstdosis gut vertragen“, sagt etwa Susanne Witte. Grundsätzlich ist das möglich, vor allem, da es für den britisch-schwedischen Impfstoff Akzeptanzprobleme gibt. Allerdings führen auch Lieferengpässe und auslaufende Verträge dazu, dass das Vakzin nicht mehr in Mengen geliefert wird. Und diese knapper werdenden Dosen sind vorrangig älteren Patienten für Zweitimpfungen vorbehalten. „Es kann also sein, dass ich im Juni gar keine Wahl mehr habe“, so die 56-Jährige aus der List.

Eine Immunisierung ist laut Stiko-Empfehlung beim heterologen Impfschema nach der ersten Gabe von Astrazeneca und der zweiten Dosis mit einem mRNA-Impfstoff vollständig. Ob ein Booster – also eine Auffrischung mit einer zweiten mRNA-Dosis – notwendig ist, könne allerdings zu diesem Zeitpunkt nicht beurteilt werden, heißt es beim Robert-Koch-Institut (RKI).

Studien zum Impfschutz

Derzeit laufen mehrere nationale und internationale Studien, die verschiedene heterologe Impfschemata untersuchen und Daten zur Wirksamkeit und Sicherheit erheben. In einer groß angelegten Studie der Universität Oxford werden verschiedene Impfstoffkombinationen in unterschiedlichenAbständen untersucht. Die ersten Ergebnisse sind jedoch laut RKI erst in den nächsten Monaten zu erwarten. Ob eine Kreuzimpfung eine vergleichbare Immunantwort auslöst oder vielleicht sogar zu einem besseren Impfschutz führt, sollen die Ergebnisse zeigen. Experten vermuten, dass durch die Kombination verschiedener Impftechnologien beide Mechanismen der Immunabwehr ( zell- und nicht zellbasierte Immunabwehr) angesprochen werden und die daraus resultierende Immunantwort der homologen (mit identischen Wirkstoffen) Impfung sogar überlegen ist.

Von Susanna Bauch