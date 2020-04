Hannover

Die Polizei hat eine erste kleine Auswertung zur Halbzeit des Osterwochenendes gemacht: Demnach fertigten die Beamten seit Karfreitag 66 Anzeigen in der Region Hannover. Der Großteil davon entfiel auf den Sonnabend – unter anderem wegen der unangemeldeten Demonstration auf der Limmerstraße.

Nach Polizeiangaben entfielen 23 Anzeigen auf den Karfreitag, die restlichen 43 auf Sonnabend. Meist handelte es sich um Verstöße gegen die Abstands- und Gruppenregeln, weshalb die Beamten Ordnungswidrigkeitsverfahren einleiteten. Laut Behörde halte sich die Mehrheit an die Regeln, die Zahl der Verstöße sei angesichts der vielen Menschen überschaubar und auf dem Niveau der Zeit vor Ostern.

Demo lässt Zahlen nach oben schnellen

Zur Galerie Ein Großaufgebot der Polizei hat am Sonnabend eine Spontan-Demo gegen die EU-Flüchtlingspolitik und Corona-Bestimmungen beendet. Die rund 30 Protestler waren am Nachmittag auf der Limmerstraße zusammengekommen – mit Mindestabstand und nur in Zweiergruppen.

Vor allem die unangemeldete Demonstration am Sonnabendnachmittag auf der Limmerstraße ließ die Zahl der Anzeigen im Vergleich zu Karfreitag deutlich in die Höhe schnellen: Rund 30 Menschen protestierten trotz Versammlungsverbots gegen die EU-Flüchtlingspolitik. Allein dort verzeichneten die Beamten 13 Verstöße gegen die Corona-Vorgaben, hinzu kam eine Strafanzeige wegen Widerstands gegen Polizisten. Hätte es den Einsatz nicht gegeben, hätten die Verstöße am Sonnabend bei 30 gelegen.

Zahlen für den Ostersonntag wird es laut Polizei erst am Montag geben. Am Mittag teilte die Behörde auf HAZ-Anfrage jedoch mit, noch sei die Situation in der Region entspannt. Nichtsdestotrotz werden die Beamten erneut verstärkt Präsenz an beliebten Ausflugsorten wie dem Silbersee, der Eilenriede und dem Maschsee zeigen.

Von Peer Hellerling