Erste Corona-Infektion und drei Verdachtsfälle in hannoverschen Kitas

In einer städtischen Kita in Hannover gibt es eine bestätigte Corona-Infektion. Das gab die Stadtverwaltung am späten Mittwochnachmittag bekannt. Unklar blieb zunächst, ob ein Kind oder ein Mitarbeiter betroffen ist – und wie viele Personen aus diesem Grund in der Einrichtung in Quarantäne geschickt wurden. Zudem gebe es Verdachtsfälle in drei weiteren städtischen Kitas; dort seien die betroffenen Mitarbeiter und/oder Kinder bis zum Testergebnis nach Hause geschickt worden, sagte eine Sprecherin. In Kitas der AWO-Region Hannover und in den kirchlichen Kitas des Stadtkirchenverbandes waren am Mittwoch nach eigenen Angaben keine Fälle von Infektionen mit Covid-19 bekannt.

Auch Lister Schüler mit Corona infiziert

Erst am Dienstag hatte sich nach Angaben des Gesundheitsamtes der Region bei einem Schüler der Ricarda-Huch-Schule der Verdacht auf eine Covid-19-Erkrankung bestätigt. 14 Schüler sowie zwei Lehrer des Lister Gymnasiums seien zurzeit vorsorglich zu Hause, weil sie im Unterricht Kontakt zu dem Jugendlichen aus dem zwölften Jahrgang hatten, hieß es.

Nur ein einziges Gymnasium in der Region betroffen

Nach Angaben des Gesundheitsamtes der Region handelt es sich bei dem Jugendlichen aus der Lister Schule aber um den bislang einzigen bestätigten Covid-19-Fall an Schulen der Region, seit die Schulen wieder geöffnet haben. Das Gymnasium Isernhagen hatte am Dienstag selbsttätig den Unterricht für die komplette Schule nach der vierten Stunde abgebrochen, weil sich eine Schülerin krank gemeldet hatte. Der Verdacht bestätigte sich allerdings nicht: Ein Test auf Covid-19 verlief negativ.

