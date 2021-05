Erster Dyke March in Hannover: Lesbische demonstrieren für mehr Rechte

Hannover

Erstmals sind in Hannover mehrere Hundert lesbische Menschen auf die Straße gegangen, um für mehr Sichtbarkeit und dieselben Rechte in der Gesellschaft zu demonstrieren. Beim sogenannten Dyke March liefen die Protestierenden am Sonnabend vom Georgsplatz einmal durch die City. Der Protestzug versteht sich selbst als deutlich politischere Bewegung als beispielsweise die Parade zum Christopher Street Day.

„Wir wollen gesehen, gehört und uneingeschränkt akzeptiert werden“, forderte Jana von den Dyke Fighters in ihrer Rede. „Dyke“ bedeutet im Englischen eigentlich so viel wie Kampflesbe, im Laufe der Jahrzehnte hat die Community den Begriff aber für sich übernommen und positiv umdefiniert. Die Bewegung marschierte ursprünglich in den USA und kam in Deutschland zuerst nach Berlin. Mittlerweile gibt es Dyke Marches in rund 15 Städten, darunter Köln, Hamburg – und nun auch Hannover.

Lesbische Unsichtbarkeit

Zur Galerie Zahlreiche lesbische Menschen haben erstmals einen sogenannten Dyke March in Hannover veranstaltet. Die Demo mit mehreren Hundert Teilnehmenden zog am Sonnabend durch die Stadt. Neben bunten Flaggen gab es vor allem viele politische Forderungen.

Nach Polizeiangaben nahmen etwa 325 Menschen an der Demonstration teil, vermutlich waren es sogar noch mehr. „Wir sind hier, weil wir lesbischen Frauen mehr Unterstützung brauchen“, sagte Nina Rotermund (26). Selbst in der queeren Szene gebe es ein männliches Privileg, und Schwule stünden stärker im Vordergrund. „In dem Zusammenhang wird auch von lesbischer Unsichtbarkeit gesprochen“, sagte Teilnehmerin Rebekka Klinken (35). Auch die Übersexualisierung lesbischer Liebe beispielsweise in Pornos ist laut Lisa Tessen (40) ein immer wiederkehrendes Problem.

Lesen Sie auch: 1200 Menschen zeigen beim Christopher Street Day in Hannover Flagge

Die lesbische Unsichtbarkeit überwinden: Anne Schäfer (28, v.l.), Nina Rotermund (26), Lisa Tessen (40) und Rebekka Klinken (40) kamen zum ersten Dyke March. Quelle: Samantha Franson

Alle Teilnehmenden werteten den Dyke March zudem als deutlich politischere Veranstaltung im Vergleich zu anderen LSBTQ-Events. „Es ist auch ein Protest gegen die Kommerzialisierung der Pride-Paraden“, sagte Dyke-Fighterin Jana. „Wir wollen unsere lesbische Identität sichtbar machen.“ So fordern die Protestierenden unter anderem die Änderungen des Grundgesetzartikels 3, sodass fortan auch niemand aufgrund seiner sexuellen Identität benachteiligt werden darf. Außerdem verlangen sie beispielsweise Gleichheit bei Adoptionen und ein vorurteilsfreies Aufzeigen aller sexuellen Orientierungen im Schulunterricht.

Irritierte Blicke von Umstehenden

„Je unsichtbarer wir sind, desto weniger werden wir auch in der Gesellschaft wahrgenommen“, sagte Rednerin Jana. Dass die Dyke-Anliegen mehr als berechtigt sind, zeigte sich während des Marsches durch die Stadt. Immer wieder machten vornehmlich Gruppen junger Männer anzügliche Witze, eine Familie überhörte lieber die „Was machen die da?“-Frage ihres Kindes, und eine Fußgängerin meinte, die Bewegung habe aber „ganz schön viele Forderungen“. Der auffälligste Zuspruch kam von einer jungen Frau am Marstall: Sie rief der Menge laut „Ihr seid alle schön!“ zu – was von einem frenetischen „Du auch!“ erwidert wurde.

Von Peer Hellerling