Erstes Geschäft in Norddeutschland - Burger-Laden Five Guys eröffnet am 9. Dezember in Hannover

Das Eröffnungsdatum steht fest: Ab kommender Woche will die US-amerikanische Fast-Food-Kette Five Guys Burger, Pommes und Milchshakes in Hannover anbieten. Die Filiale ist die erste ihrer Art in Norddeutschland. In der Nachbarschaft liegt der Apple-Store – und viel Konkurrenz.