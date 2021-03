Hannover

Wende im Ermittlungsverfahren wegen Totschlags gegen Sven S.: Der 50-Jährige steht im Verdacht, am 7. Januar seine Lebensgefährtin Cathrin K. in der gemeinsamen Wohnung in der Tonstraße in Linden-Süd erstochen zu haben. Zunächst hatte er die Tat gestanden. Wie Staatsanwältin Kathrin Söfker nun auf Anfrage mitteilt, hat der Verdächtige seine Einlassungsverhalten geändert. „Er bestreitet, dass er es gewesen ist“, sagt Söfker.

Lesen Sie auch Frau erstochen: Polizei ermittelt gegen Lebensgefährten

Die Ermittlungen dauern weiter an. „Nun wird weiter überprüft, ob die Verletzungen von anderer Stelle kommen“, sagt Söfker. So soll auch untersucht werden, ob sich K. die tödlichen Wunden selbst zugefügt haben könnte. Beamte hatten die bereits leblose Frau Anfang Januar mit Stichverletzungen im Hals vorgefunden und ein Messer in der Wohnung sichergestellt. S. soll selbst den Notruf gewählt und noch am Telefon zugegeben haben, dass er seine Lebensgefährtin erstochen habe. Die Hintergründe der Tat sind unklar. S. sitzt weiter in Untersuchungshaft.

Nachbarn hatten das Paar als „immer nett und korrekt“ beschrieben. Cathrin K. wohnte demnach schon länger an der Tonstraße, ihr Lebensgefährte zog demnach vor zwei oder drei Jahren mit ein. Beide waren verlobt. Ein Anwohner hatte Anfang Januar berichtet, dass er Sven S. knapp zwei Stunden vor der Tat auf dem Weg zum Einkaufen getroffen habe – und alles sei wie immer gewesen.

Von Manuel Behrens