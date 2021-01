Hannover

Irmel Nüsser, selbstständige Tagesmutter in Döhren, wählte den wirklich großen Verteiler. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn und Ministerpräsident Stephan Weil haben Post bekommen, dazu der Virologe Christian Drosten und neben weiteren ist auch Gesundheitsministerin Carola Reimann aus dem Landeskabinett unter den Empfängern. Man kann die gewählten Adressen als Ausdruck für die Dringlichkeit ihres Anliegens nehmen.

Die 56-jährige fordert für sich und ihren Berufsstand mehr Sicherheit am Arbeitsplatz, und das bedeutet während der Corona-Pandemie: Kinderbetreuung in Notgruppen am Laufen halten, aber mit Erzieherinnen, die entweder bereits immun sind gegen das Coronavirus oder die zuvor geimpft worden sind. Und das bedeutet: sofort, nicht in ein paar Monaten. Betreuer und Kinder sollten außerdem die Möglichkeit zu regelmäßigen Schnelltests bekommen. Es sind Maßnahmen, die Ansteckungsgefahren einer Berufsgruppe verringern sollen, die ständig engen Kontakt zu Kleinkindern haben, die kaum auf Distanz achten können und die wiederum selbst aus Elternhäusern stammen, die oft Kontakt zu anderen Menschen haben.

Anzeige

„Betreuung wie russisches Roulette“

Die 56 Jahre alte Döhrener Erzieherin zählt sich und ihren 62 Jahre alten Mann, der im Homeoffice arbeitet, zur Risikogruppe. Jeden Tag betreut Irmel Nüsser vier Jungen und Mädchen, alle sind unter drei Jahre alt. Sie sagt, dass sie genügend Platz im Haus habe, in vielen Einrichtungen sei das aber keinesfalls so. „Tagesmütter und Erzieherinnen in Kitas sorgen dafür, dass Mütter und Väter zur Arbeit gehen können“, sagt Nüsser. Ständige Nähe zu Kindern setze das Leben der Über-50-Jährigen aufs Spiel. „Wenn ich mich hier angemessen schützen wollte, bräuchte ich einen Ganzkörperanzug“, schreibt sie in ihrer Mail. Doch gesundheitliche Gefahren von Betreuern würden in der Gesellschaft nicht wahrgenommen. Nüsser spicht von einem „gleichgültigen“ Umgang mit Erziehern, die Situation kommt ihr vor wie „russisches Roulette“.

Studie: Höheres Risiko für Erzieher

Auch in Berlin hatten Erzieherinnen vor Kurzem besseren Schutz gefordert. Impfungen und Schnelltests stehen dort auf der Liste der Wünsche, aber auch täglich „mindestens“ zwei FFP-2-Masken. In der bundesweit gültigen „Verordnung zum Anspruch auf Schutzimpfung“ sind Erzieher, wie auch Lehrer, bislang in der dritten Impfgruppe (“erhöhte Priorität“) vorgesehen. Unklar ist, wann für Menschen aus dieser Gruppe Impfungen beginnen. In Hannover hatten zuletzt auch Hausärzte gefordert, bereits jetzt geimpft zu werden.

Eine im Dezember vorgestellte, nicht repräsentative Studie der AOK ergab tatsächlich, dass Erzieherinnen und Betreuer das höchste Risiko einer Covid-19-Infektion tragen. Von 100.000 Beschäftigten in der Kinderbetreuung sind demnach 2672 Beschäftigte nach einer Corona-Infektion krankgeschrieben worden, mehr als jede andere Berufsgruppe. Stark gefährdet sind den Zahlen zufolge auch medizinische Fachangestellte und Arbeitnehmer in weiteren Pflegeberufen mit 2469 Krankschreibungen.

Lesen Sie auch Mehr Corona-Infizierte in Hannover: Hausärzte wollen früher geimpft werden

Von Gunnar Menkens