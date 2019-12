Hannover

Die beiden Jungen kommen ein bisschen zögerlich, aber erwartungsfroh den Weg entlang. Sie drehen sich nicht nach ihren Eltern um. Sie bleiben vor dem Mann in der rot-weißen Kutte stehen, einen Moment können sie vor Aufregung gar nichts sagen. Dann fragt einer von ihnen: „Bist du der echte Weihnachtsmann?“ Der Mann in der Kutte beugt sich herab und antwortet: „Zieh mal an meinem Bart.“ Der Junge streckt die Hand aus und zieht. „Ist er echt?“, fragt der Mann. Der Junge nickt. Und in seinen Augen kann man lesen: Wenn der Bart echt ist, ist auch der Weihnachtsmann echt.

Der echte Weihnachtsmann heißt Wolfram Wallrabenstein, stammt aus Ungarn, war Buchhändler und Lehrer, ist 78 Jahre alt und wohnt in Hemmingen bei Hannover. Von Hannover aus kommt man bekanntlich rasch in alle Welt.

Schokoriegel, Plastikautos

Das mit dem Bartziehen, die Weihnachtsmannauthentifizierung, wird sich noch ein paarmal wiederholen an diesem Tag: Wallrabenstein ist auf dem Weihnachtsmarkt in Bad Nenndorf unterwegs, die Tourismus-GmbH hat ihn eingeladen. In der verspiegelten Künstlergarderobe im Keller der Kurparkwandelhalle liegt auf Tischen ausgebreitet, womit er seinen Sack mehrfach auffüllt: Schokoriegel, Kartenspiele, Plastikautos. Was Sponsoren so rausrücken.

Das Gerücht, es gebe gar keinen Weihnachtsmann, hält sich hartnäckig in unserer nüchternen Welt. Aber es ist natürlich falsch. Den Beweis, dass es einen Weihnachtsmann gibt, hat die New York Sun bereits 1897 in einem Leitartikel von Francis P. Church erbracht. Die Redaktion hatte einen Brief der achtjährigen Virginia O’Hanlon bekommen. Einige ihrer Freunde, schrieb sie, behaupteten, es gäbe keinen Weihnachtmann, sie wolle jetzt die Wahrheit wissen.

Redakteur Church antwortete in seinem Artikel, dass die Menschen nicht an den Weihnachtsmann glaubten, weil ihr „kleiner Verstand“ seine Existenz nicht fassen könne. Dabei gebe es ihn ebenso zweifellos, wie es Liebe, Großzügigkeit und Zuneigung gebe. Und ohne Weihnachtsmann wäre die Welt öde, denn dann existierten auch kein Glaube, keine Poesie, keine Romantik. „Die wirklichsten Dinge in der Welt“, konstatierte Church, „sind jene, die weder Kinder noch Erwachsene sehen können.“

Rote Bäckchen

Wenn Wolfram Wallrabenstein etwas ausstrahlt, dann die Zuneigung, von der Church gesprochen hat. Wallrabenstein lässt Melina und Emilian und all die anderen Kinder, die ihm auf seinem Weg begegnen, in seinen Jutesack greifen, er zeigt ihnen seinen handgeschnitzten ungarischen Hirtenstab mit Messingkopfstück, er singt mit Leonard, der mit Mutter und Großmutter und Urgroßmutter gekommen ist, „Kling Glöckchen klingelingeling“. Die Kinder sind scheu und aufgekratzt zugleich, rote Bäckchen, drumherum tobt der Kommerz, aber in diesen Momenten ist er so irreal wie die Theorie, Coca-Cola habe den Weihnachtmann erfunden.

Diese Theorie gibt es tatsächlich, und sie hat ihre Grundlage in einer Werbekampagne von 1931. Damals stellte die Brausefirma mit ihrem versehentlichen Produkt (eigentlich sollte Coca-Cola ein Kopfschmerzmittel werden) den Weihnachtsmann in rotem Mantel mit weißem Pelzbesatz dar, also in den Firmenfarben. Doch es gab ihn natürlich schon viel länger, gern auch mal in Grün. Und wenn der Weihnachtsmann Coca-Cola trinken würde, würde er an einer Zuckervergiftung eingehen, bevor er alle Geschenke ausgeliefert hat.

1535 hatte Martin Luther gegen das damals übliche Kinderbeschenken am Nikolausabend gewettert. Luther störte sich an der Heiligenverehrung, und Nikolaus war ein Heiliger, war Bischof gewesen und hatte im dritten Jahrhundert nach Christus in Myra gelebt. Ein türkischer Heiliger also. Nach Luthers Intervention bekamen die evangelischen Kinder ihre Geschenke fortan an Weihnachten, gebracht vom Christkind, was sich später auch unter Katholiken durchsetzte, und dann setzte sich durch, dass die Kinder am Nikolaustag und obendrein an Weihnachten beschenkt wurden, doppelt hält ja besser.

Mit Zipfelmütze

Dann schrieben um das Jahr 1820 herum zwei amerikanische Dichter Gedichte zu Weihnachten. Sie hießen William Gilley und Clement Clarke Moore, und sie erzählten von einem gewissen „Santeclaus“: einer Person, die aussah wie eine Kreuzung aus dem heiligen Nikolaus und seinem dunklen Begleiter Knecht Ruprecht.

Zipfelmütze. Bart. Ein Sack mit Geschenken. (Ruprecht war der mit der Rute, aber der hat inzwischen Gott sei Dank Berufsverbot.)

Und so wurde der Weihnachtsmann geboren, der jetzt vielleicht so was wie ein Cousin des altehrwürdigen Nikolaus ist.

Ein Mädchen, neun, zieht eine Orange aus dem Sack von Weihnachtsmann Wallrabenstein. Und es freut sich, als hätte man ihm das neueste Samsung-Modell ausgehändigt. Über Orangen zu Weihnachten haben sich Kinder zuletzt in der Nachkriegszeit gefreut. Vielleicht werden sie aber heutzutage mit Geschenken so überhäuft, dass sie jetzt wieder mit einfachen Dingen glücklich sein können.

Ein bisschen Würde

Wolfram Wallrabenstein käme das entgegen. Er bemüht sich immer, ein bisschen Besinnlichkeit und Würde in das Fest zurückzubringen. Manchmal kommt er zwar an Heiligabend zur Bescherung in eine Familie, und sobald die Geschenke ausgepackt werden dürfen, schaut ihn niemand mehr an. Aber mitunter funktioniert es doch. Man singt, man spricht, jemand sagt ein Gedicht auf, und die Kinderaugen leuchten mit den Kerzen am Baum um die Wette.

Glaubt er selbst ans Christkind? „Ich bin ungläubig“, sagt Wallrabenstein. Aber er ist trotzdem wieder in die Kirche eingetreten. Warum? „Wir brauchen mehr als Politik und Wirtschaft und Gewerkschaften und Sportvereine.“

Und das ist der Grund, weswegen er Anfang September aufhört, sich den Bart zu scheren.

