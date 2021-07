Hannover

Marketing muss Jungunternehmer Michael Blautzik noch lernen. Erstmals hat er auf einem hannoverschen Wochenmarkt seine gebackenen Insekten verkauft. Aber kein Bild deutet darauf hin, dass es hier essbare Heuschrecken, Mehlwürmer und Grillen gibt, keine Probierschale kredenzt das Angebot, keine fröhlichen Luftballons zeigen, dass hier eine Premiere stattfindet, die die Essgewohnheiten der Hannoveraner irritieren und vielleicht verändern will.

Premiere: Bugoo verkauft Insekten auf dem Wochenmarkt

Versteckt in graubeigen Papptütchen bietet er seine regional zubereiteten Tierchen an. Manch einer denkt, es gehe um Gewürzverkauf. „Haben Sie auch Bohnenkraut?“, fragt eine ältere Dame – und wendet sich schaudernd ab, als sie von der Insektenkost hört. „Männer sind meistens aufgeschlossener“, sagt Blautzik. Aber dann sind es doch überwiegend junge Frauen und Paare, die auf dem Markt am Südstädter Stephansplatz eine Packung zum Probieren kaufen.

So wie Karolin Uetrecht. Im April hatte sie in der HAZ gelesen, dass das junge Startup Bugoo seine Insekten bald auf Wochenmärkten verkaufen will. „Seitdem fragen die Kinder ständig danach – sie wollen es unbedingt probieren“, sagt Uetrecht und kauft je eine Packung Grillen mit Knoblauch und Kräutern. Sie selbst habe Insekten vor Jahren schon einmal probiert, sagt sie, und schätze den krossen Biss.

„Früher Mehlwürmer an Rennmäuse verfüttert“

Amke und Till Albers, die mit Sohn Lennart über den Markt schlendern, wollen die aus Asien bekannte Delikatesse unbedingt probieren. „Wir haben früher Mehlwürmer an unsere Rennmäuse verfüttert“, verrät Amke Albers. „Wenn die zugebissen haben, klang das sehr schmackhaft und knusprig.“

„Erstmal probieren": Amke und Till Albers mit Sohn Lennart am Stand von Michael Blautzik mit gebackenen Insekten auf dem Wochenmarkt Hannover-Südstadt. Quelle: Conrad von Meding

Wenn Kundschaft überlegt, wirbt Blautzik mit einem aufmunternden „Traut euch“ und empfiehlt, statt der großen Heuschrecken erstmal mit den Heimchen anzufangen – und dann am besten mit den stärker gewürzten Varianten. Das erleichtere die Überwindung, denn Insekten zu essen ist in Mitteleuropa bislang eher ungewohnt.

Insekten gelten als Superfood

Ernährungsexperten gelten Insekten als Superfood, weil sie sich leicht in großen Mengen züchten lassen und regelrechte Proteinbomben sind: Sie bestehen zu etwa 60 Prozent aus Proteinen. Blautzik frittiert sie nicht, sondern backt sie in einer gemieteten Großküche. So werden sie fettfrei kross, halten sich lange und geben ein Essgefühl wie Kartoffelchips.

Mirjana Schütze ist noch unentschlossen. „Morgens ist nicht so die Zeit für Insekten“, witzelt sie. Im Grunde würde sie zwar gerne irgendwann mal probieren, „aber ich glaube, ich bin noch nicht so weit“. Dann bahnt sich doch noch ein Geschäft an: Sie betreibt mit ihrer Schwester Sonja die Agentur Fremdessen, die regelmäßig Food-Märkte unter anderem im Steinhuder Scheunenviertel organisiert. „Da würde der Stand mit dem Insektenangebot gut hinpassen“, sagt sie. So werden statt Insekten und Bargeld zunächst Kontakte ausgetauscht.

Auf dem Markt billiger als im Netz

Blautzik ist studierter Betriebswirt und arbeitet in einem Online-Reifenhandel. Im März hat er sich mit seinem Startup Bugoo zunächst als Online-Verkäufer auf den Markt getraut. Die gute Nachricht für Wochenmarktshopper: Beim Präsenzverkauf sind die Insekten billiger, weil Versand und Organisation entfallen. 30 Gramm Heuschrecken etwa kosten 5 statt 6,50 Euro. 30 Gramm klingt wenig – allerdings sind die Tiere federleicht.

Michael Blautzik verkauft mit seiner Firma Bugoo Insekten zum Essen. Quelle: Katrin Kutter

Leben kann Blautzik noch nicht von seiner Geschäftsidee. Und mit den Wochenmärkten ist es schwierig: Eigentlich wollte der 32-Jährige schon im Mai mit dem Präsenzverkauf starten, aber die Standplätze in den attraktiven Stadtteilen sind meist ausgebucht. Jetzt hat er während der Ferienzeit eine Chance bekommen: Außer auf dem Südstädter Markt darf er zum Beispiel auch in Linden verkaufen.

Demnächst auch Algen?

In Kürze plant er zudem eine Sortimenterweiterung. Grillen soll es zum Beispiel auch als Lolli geben. Außerdem will er bald Algen ins Sortiment aufnehmen, ein weiteres Superfood, das helfen soll, die Ernährungsprobleme der Welt zu lösen. Wenn es jetzt noch mit dem Marketing klappt, könnte aus dem Startup etwas werden.

Von Conrad von Meding