Hannover

Ein noch unbekannter Tipper aus der Region Hannover hat über 400.000 Euro in der Lotterie Eurojackpot gewonnen. Der Gewinner habe die fünf richtigen Gewinnzahlen sowie eine korrekte Eurozahl auf dem Spielschein angekreuzt und dürfe sich über 409.769,10 Euro freuen, teilte Lotto Niedersachsen am Montag mit. Der Tipper habe seinen Spielschein in einer Annahmestelle in der Region Hannover abgegeben, um an der Auslosung des Eurojackpots sowie der Zusatzlotterien Super 6 und Spiel 77 teilzunehmen. Insgesamt gab es im laufenden Jahr in Niedersachsen schon 72 Gewinne von mindestens 100.000 Euro.

Von dpa