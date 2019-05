Hannover

Die erste Hochrechnung sagt für die SPD ein Ergebnis von 15,5 Prozent voraus – ein Seufzen geht durch die Reihen der Sozialdemokraten im Kurt-Schumacher-Haus. Vereinzelten Applaus gibt es lediglich, als das Ergebnis der Grünen von mehr als 20 Prozent auf dem Bildschirm erscheint. Auch das Ergebnis der AfD von nur elf Prozent wird gelobt. Aber mit sich selbst können die Sozialdemokraten nicht zufrieden sein. „Wir konnten den Bundestrend nicht durchbrechen“, sagt SPD-Spitzenkandidat Bernd Lange. Er hat trotzdem einen Sitz im Europaparlament erreicht.

“Ihr habt gekämpft“: SPD-Spitzenkandidat Bernd Lange tröstet die Parteimitglieder. Er selbst hat den Sprung in das Europaparlament wieder geschafft. Quelle: Tim Schaarschmidt

Langensiepen (Grüne): „Ein Hammerergebnis“

„Riesenjubel bei rund 100 Besuchern auf der Wahlparty der Grünen: Katrin Langensiepen zieht ins EU-Parlament ein. „Wahnsinn! Das ist ein Hammerergebnis”, sagt die 39-Jährige. Bis zu 22 Prozent der Wähler gaben der Partei ihre Stimme - „ich war vorher vorsichtig optimistisch”, sagt Langensiepen und bedankt sich für die “maximale Solidarität in der Partei. Im hannoverschen Parteibüro wird jetzt gefeiert. Für Langensiepen steht demnächst ein Umzug an. „Ich muss mich erstmal in Brüssel anmelden und registrieren”, sagt sie. “Dann geht es nächste Woche erst so richtig los.”

Zur Galerie Die Bilder von den Wahlpartys von CDU, SPD, Grüne und FDP.

Wahlbeteiligung bei 60.5 Prozent

In Hannover ist das Interesse an der Europawahl groß gewesen: Die Wahlbeteiligung lag nach Angaben der Stadtverwaltung um 17 Uhr bei 60,5 Prozent der rund 373.000 Wahlberechtigten. Das ist deutlich mehr als vor fünf Jahren: Bei der Europawahl 2014 waren es zum gleichen Zeitpunkt 43,3 Prozent.

CDU-Kandidat Kuban : „Umfragen sind das eine ...“

Tilman Kuban tritt für die CDU bei der Europawahl an und steht auf Platz 4 der Landesliste in Niedersachsen. Der mögliche Einzug ins Parlament könnte Kubans Geburtstagsgeschenk werden: Der Barsinghäuser wird heute 32 Jahre alt. „Umfragen sind das eine, Ergebnisse das andere“, sagt er. Die CDU/ CSU liegt in den Prognosen bei rund 28 Prozent – muss deutliche Verluste hinnehmen.

Grünen-Spitzenkandidatin Katrin Langensiepen vor der Parteizentrale in Hannover. Quelle: Manuel Behrens

FDP feiert im Aresto

Hannovers Liberale erwarten den Ausgang der Wahl im Restaurant Aresto am Hohen Ufer. Bei der vergangenen Europawahl hatten die Liberalen nur drei Sitze errungen. Dieses Mals sind es sechs. „Wir wollten neun Liberale ins Parlament bringen“, sagt Seela. Der hannoversche Kandidat Niklas Drexler dürfte wenig Chancen haben, einen Sitz im EU-Parlament zu bekommen, er steht auf Platz 38 der FDP-Bundesliste. Der niedersächsische Kandidat Jan-Christoph Oetjen aus Rotenburg an der Wümme dürfte ein Mandat sicher haben, er steht auf Platz 5 der Bundesliste.

Düstere Stimmung im Kurt-Schumacher-Haus

Im Kurt-Schumacher-Haus wird die Stimmung derweil düsterer. Spitzenkandidat Bernd Lange spricht den Sozialdemokraten nach Verkündung der Hochrechnungen Mut zu. „Ihr habt gekämpft“, sagt er und erntet Applaus. Dennoch müsse sich jetzt bei der SPD einiges ändern, fährt Lange fort. „Mehr Geschlossenheit, klare Position, Versprechen umsetzen – daran müssen wir arbeiten“, sagt er.

Gespannte Stimmung in der Parteizentrale der hannoverschen SPD im Kurt-Schumacher-Haus. Quelle: Tim Schaarschmidt

Von Andreas Schinkel und Manuel Behrens