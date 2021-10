Bad Nenndorf

Der ukrainische Lkw-Fahrer lässt die Zigarette lässig im linken Mundwinkel hängen. „Zigarette weg“, ruft Polizeioberkommissar (POK) Pierre Fourmont. Der Ukrainer ignoriert die Aufforderung. So wie er auch mit seinem roten DAF-Lkw die Kontrolle auf dem Parkplatz Bückethaler Knick (Richtung Dortmund) kurz vor Bad Nenndorf ignorieren wollte.

Doch Polizeioberkommissar Michael Engelke blockierte mit seinem Motorrad die Spur auf dem Parkplatz. Der Ukrainer war auf der A 2 zu dicht aufgefahren, nun soll er sich der Polizei erklären. Als ihn Fourmont an den Arm greift, um ihn in die richtige Richtung zu bringen, schlägt der Trucker den Arm weg. Sekunden später müssen vier Polizeibeamte den aggressiven Lkw-Fahrer am Boden fixieren. Immer wieder flucht der Ukrainer auf Russisch. Es dauert Minuten, bis ihm die Handschellen angelegt sind. „Der ist doch voll bis oben hin“, heißt es aus dem Kreis der Polizisten.

Die Polizeidirektion (PD) Hannover war am Donnerstag mit ihrer spezialisierten Verfügungseinheit auf dem A-2-Parkplatz. 13 Beamte kontrollierten Lkw, die den Mindestabstand von 50 Metern unterschritten hatten. „Zu dichtes Auffahren ist nach wie Unfallursache Nummer eins bei Lastwagen“, sagt Polizeisprecherin Janique Bohrmann.

Europaweite Lkw-Kontrollen

Die Aktion findet im Rahmen der „Roadpol“ (Europäisches Verkehrspolizeinetzwerk) statt. In dieser Woche stehen europaweit Lkw-Kontrollen auf dem Programm. Bei der sechsstündigen Sichtung gingen der Polizei zehn Lastwagen und zwei Sprinter ins Netz, erklärte Polizeisprecherin Bohrmann. Bei zwei Fahrzeugen war die Ladung nicht richtig gesichert. Bei einem anderen Fahrer waren die Lenkzeiten zwei Mal überschritten. Und bei dem Führer eines Sprinters fehlte für 29 Tage ein Fahrtenbuch (je Tag 150 Euro Bußgeld).

Viel zu geringer Abstand: Die Polizei Hannover machte am Donnerstag eine Schwerpunktkontrolle auf der A 2 kurz vor Bad Nenndorf. Quelle: Christian Elsner

POK Fourmont hat bei diesen Kontrollen schon viel erlebt. „Da wird mit Gefahrgut einfach nur aufgestapelt gefahren – ohne Haltegurte. Die Fahrer kochen während der Fahrt oder sehen fern“, sagt er. Bei etwa 90 Prozent der Lastwagen ist die Ladung nur unzureichend gesichert.

Lkw-Fahrer fährt mit ungesicherter Gasflasche

Der ukrainische Fahrer redet ohne Unterlass. Immerhin sind der Atemalkohol- und der Urin-Vortest negativ. Bei der Durchsuchung seines Lastwagens finden die Polizisten eine Tüte voll mit Medikamenten. Darunter sind auch Steroide. „Ein Aufputschmittel“, sagt Fourmont. Der Ukrainer muss seinen Lastzug mit den drei geladenen Transportern stehen lassen. Er kommt mit auf die Wache, es soll ein Bluttest angeordnet werden. In seinem Lkw liegen leere Flaschen, Kleidung und eine Propangasflasche herum.

Die Autobahnbrücke bei Dedensen auf der A 2: Hier wurde gemessen, ob Lkw den Mindestabstand von 50 Metern einhalten. Quelle: Christian Elsner

Der kräftige Ukrainer mit den zwei Goldzähnen im Unterkiefer und den kurzen grauen Haaren hat sich mittlerweile beruhigt. Mit dem Übersetzungsprogramm Google Translate haben ihm die Beamten die Situation erklärt. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Widerstandes, hinzu kommt das Missachten von Zeichen und Weisungen, 105 Euro Bußgeld wegen Unterschreitens des Mindestabstandes und weitere 200 Euro Bußgeld – unabhängig vom Ergebnis der Blutprobe. Die Propangasflasche hatte keine Abdeckung. „Im Falle eines Unfalls droht eine Explosion“, erklärt POK Stefan Paasch.

Viele Fahrer mit Drogen am Steuer

Er ist seit 40 Jahren im Dienst. Und seit 15 Jahren in der spezialisierten Verfügungseinheit. Für ihn ist klar, dass solche Kontrollen nur eine kleine Stichprobe sein können. „Die Kontrolle eines Lastwagens dauert mindestens eine bis eineinhalb Stunden.“ Zu viel Zeit für zu wenig Polizei. Es sei erst das zweite Mal, dass er eine tätliche Auseinandersetzung mit einem Lkw-Fahrer erlebt habe.

Das ist überraschend. Denn immer wieder treffen die Polizisten Lkw-Fahrer an, die die lange Strecken quer durch Europa nur mit Kokain oder Amphetaminen im Blut schaffen. Wer sich die Drogen nicht leisten kann, greift zu Hustensaft. In Polen beinhaltet diese Medizin Aufputschmittel.

